Campanie de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, la Spitalul Judeţean din Timişoara

Cancerul de col uterin este una dintre puținele forme de cancer care poate fi prevenită prin screening regulat și vaccinare împotriva HPV. Prin programul de screening pot fi depistate leziuni precanceroase ale colului uterin, înainte ca acestea să evolueze către cancer, atrag atenţia specialiştii. Spitalul Judeţean din Timişoara continuă campania de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin.

Identificarea și tratamentul acestor leziuni permit vindecarea și reduc semnificativ riscul de apariție a cancerului de col uterin. De asemenea, cazurile identificate cu leziuni canceroase în stadiu precoce, beneficiază de tratament mai puţin agresiv decât cele depistate în stadiu tardiv şi de vindecare.

Campania de depistare precoce a cancerului de col uterin se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani, care nu prezintă semne sau simptome sugestive pentru această afecțiune.

În cadrul acestei campanii se realizează testare primară HPV pentru identificarea tipurilor de HPV cu risc oncogen înalt (16, 18 şi alte tipuri cu risc înalt). Nu pot participa la program pacientele cu absență congenitală a colului uterin şi nici pacientele care au suferit histerectomie totală.

Dacă testul detectează unul sau mai multe tipuri de HPV cu risc înalt, proba este analizată suplimentar prin examinare citologică (test Babeș-Papanicolau) realizată din aceeaşi proba recoltată iniţial. Această metodă permite efectuarea testării primare HPV cu triaj citologic reflex, fără a fi necesară o nouă recoltare.

Testarea se efectuează gratuit, fără bilet de trimitere, doar cu buletinul, în limita numărului de teste disponibile în această perioadă.

Programările se pot face online, pe site-ul spitalului, la secțiunea „Programări online” sau pe https://portal.hosptm.ro.

Recoltarea probelor se efectuează în clădirea Maternității (lângă Spitalul Clinic Judeţean), la camera 51.