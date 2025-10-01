Burghezia din Banat, în „Albume de familie”

Muzeul Național al Banatului anunţă deschiderea expoziției Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947. Expoziția recompune fragmente din viața și memoria colectivă a unor familii burgheze şi marchează debutul unui proiect amplu dedicat unei clase sociale care a modelat identitatea culturală, economică și urbană a Banatului în epoca modernă.

Vernisajul expoziției Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 – 1947 va avea loc vineri, 10 octombrie, de la ora 17, în mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 11 octombrie 2025 – 25 ianuarie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10 – 18.

Organizată cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea lui Ioachim Miloia (1897-1940) – istoric de artă, profesor universitar și director al Muzeului Banatului –, expoziția reprezintă cea de-a doua parte a Trilogiei sociale a Banatului, demers expozițional inițiat în anul 2024 cu proiectul „Între memorie și uitare. Familii nobile din Banat în perioada modernă”.

Albume de familie urmărește istoria burgheziei bănățene între anii 1800 și 1947, perioadă în care provincia a cunoscut transformări politice și culturale importante: de la apartenența la Regatul Ungariei și ulterior la monarhia austro-ungară, până la integrarea în Regatul României după 1919. Expoziția explorează rolul și influența acestei clase sociale în viața urbană și aduce în fața publicului o selecție amplă de bunuri culturale care reflectă universul cotidian, intelectual și economic al burgheziei.

Prin intermediul unor piese de pictură, grafică, sculptură, mobilier, ceramică, sticlă, metale, cărți, documente, medalii, scrisori, fotografii și textile, expoziția recompune fragmente din viața și memoria colectivă a familiilor care au marcat istoria socială a Banatului. Aceste obiecte surprind dinamica economică, socială și culturală a regiunii de-a lungul unui secol și jumătate, până la anul 1947, moment care marchează sfârșitul epocii burgheziei odată cu instaurarea regimului comunist și proclamarea Republicii Populare Române.

Printre piesele reprezentative se numără litografia Primirea vizitei regelui Ferenc József I în Timișoara la 16 septembrie 1891 (1894), realizată după pictura cu același titlu semnată de Johann Wälder – o mărturie a spiritului civic și a vieții protocolare din epocă.

Proiectul este rezultatul unei colaborări extinse între Muzeul Național al Banatului și importante instituții muzeale și arhivistice din vestul țării. Alături de Complexul Muzeal Arad, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara și Arhivele Naționale – Serviciul Județean Timiș, expoziția reunește de asemenea contribuții din colecții private și din partea unor cercetători și colecționari dedicați istoriei bănățene.

Reprezentanţii Muzeului Banatului spun că expoziţia Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800 -1947 oferă o perspectivă complexă asupra unei epoci definitorii pentru identitatea culturală a Banatului: „Este o invitație la reflecție asupra contribuției burgheziei la formarea unei societăți urbane moderne, la dezvoltarea orașelor și la conturarea unui stil de viață rafinat, deschis spre Europa. Prin obiectele expuse și poveștile lor, vizitatorii pot descoperi legătura profundă dintre memorie, patrimoniu și prezent.”

Expoziția este organizată de Muzeul Național al Banatului, sub coordonarea muzeografului Marius Cornea, și a fost realizată cu contribuția unor muzeografi şi cercetători de la Compartimentul de Arte Vizuale și de la Secția de Istorie: Zoran Marcov, șeful Secției Istorie, Nicoleta Demian, cercetător, Ciprian Glăvan, muzeograf, Liana Flutur, muzeograf, şi Luminița Paul, expert conservator.