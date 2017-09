Bune maniere, predate la Timişoara de o prinţesă austriacă

În această toamnă se lansează prima școală de bune maniere adresată tinerilor din Timișoara. Modulele de bune maniere vor fi prezentate o stră-strănepoată a arhiducelui Franz Ferdinand de Austria.

Prima sesiune a școlii de bune maniere se va ține în cadrul programului de pregătire a viitorilor debutanților pentru Balul Vienez de la Timișoara, organizat de către Fundația Hațegan.

Modulele de bune maniere vor fi prezentate de Prințesa Anita von Hohenberg, stră-strănepoata arhiducelui Franz Ferdinand de Austria, și vor cuprind subiecte diverse, ca de exemplu: cum să faci conversație, limbajul corpului, modul corect de a te îmbrăca și a te prezenta în diferite situații, etică, filozofie și o comparație a bunelor maniere între contexte internaționale diferite.

Cei care doresc să participe la prima școală de bune maniere din Timișoara trebuie să se înscrie la programul de pregătire pentru viitorii debutanţi ai Balul Vienez de la Timișoara, program ce cuprinde, pe lângă școala de bune maniere, și o lună de cursuri de dans de societate. Înscrierile se fac până la sfârșitul lunii septembrie pe site-ul evenimentului www.balul-vienez.ro

În acest an, Balul Vienez de la Timișoara se ține în ultima vineri din luna noiembrie, în acest an fiind pe data de 24 noiembrie.

Balul Vienez de a Timișoara a luat ființă în 2012, ca și eveniment cultural caritabil menit să pună alături comunitatea oamenilor de afaceri vorbitori de limbă germană de oamenii de afaceri autohtoni, pentru ca împreună să susțină o cauză socială.