Bronhoscopii gratuite, la Spitalul CFR Timișoara

Spitalul Clinic CF Timişoara anunţă că realizează, gratuit, bronhoscopii, o procedură minim invazivă, nedureroasă, care are atât rol de diagnostic, cât și terapeutic.

Bronhoscopia, spun medicii, permite vizualizarea directă a interiorului căilor respiratorii, ceea ce contribuie la stabilirea unui diagnostic precis într-un timp scurt. Prin intermediul acestei explorări, se pot identifica mai multe afecțiuni pulmonare, de la boli inflamatorii sau infecțioase, până la orientarea diagnostică din patologiile interstițiale și chiar a formațiunilor tumorale suspecte. Totodată, bronhoscopia are și un rol terapeutic: se pot aspira secrețiile acumulate în plămâni, se pot extrage corpuri străine sau se pot administra tratamente locale, direct în arborele bronșic.

“Intervenția se desfășoară, de regulă, sub anestezie locală. Vorbim despre o inserare a anestezicului, practic o prelingere a substanței la nivelul gâtului, pentru a obține un „confort” al pacientului în timpul procedurii. Avantajul este că, după finalizarea evaluării, pacientul își revine foarte repede și poate pleca acasă. Există însă și varianta sedării complete, dar la care apelam mai rar. Avem însă în permanență, dacă este necesar, un medic ATI care ne poate ajuta în cazul unei anestezii generale”, spune Zsolt Vaștag, medic specialist pneumolog la Spitalul Clinic CF Timișoara.

Procedura nu este una foarte complexa și durează în general 15‑20 de minute, dar presupune, în prealabil, efectuarea unor investigații de rutină: spirometrie, electrocardiogramă și analize de sânge.

“Cu ajutorul bronhoscopului, care are în capăt un tub subțire și flexibil, prevăzut cu o cameră video de înaltă rezoluție și un canal de lucru, pătrundem în interiorul tractului respirator și explorăm traheea și bronhiile. Astfel, putem vizualiza în detaliu eventualele modificări ale mucoasei. De asemenea, dacă identificăm o tumoră, putem preleva probe bioptice, care sunt trimise apoi la anatomopatolog pentru un diagnostic de certitudine. Totodată, se poate face și o evaluare a florei patologice la pacienții cu pneumonii si nu numai. Aparatul, care are și rol terapeutic, ne permite realizarea unui lavaj bronhoalveolar. Pe parcursul întregii proceduri este monitorizat nivelul de oxigen din sânge”, mai spune medicul Zsolt Vaștag.

Procedura este gratuită în cadrul Compartimentului de Pneumologie de la Spitalul Clinic CF Timișoara, în baza trimiterii de la medicul de familie și a unui consult pneumologic al unui medic specialist.