British International School of Timișoara, acreditată de Council of British International Schools

Prima școală cu curriculum britanic din partea de vest a ţării, British International School of Timișoara, a devenit şi prima instituție de învățământ, din această zonă, acreditată de Council of British International Schools.

Deschisă în septembrie 2019, British International School of Timișoara a obținut acreditarea COBIS – Council of British International Schools. Școala devine, astfel, prima instituție de învățământ din vestul țării acreditată de prestigioasa instituție britanică.

În acest moment, 240 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani studiază la British International School of Timișoara, capacitatea urmând să crească, începând din anul școlar următor, până la 840, transmit reprezentanţii instituţiei.

Aceştia spun că obținerea acreditării este rezultatul unei riguroase inspecții făcute de Council of British International Schools care a concluzionat ca British Internațional School of Timișoara îndeplinește standardele prevăzute pentru o școală înternațională cu curiculum britanic: „Dintre acestea amintim prioritatea școlii de a recruta personal academic calificat, mediul propice învățării, facilitățile puse la dispoziție și siguranța copiilor,angajamentul și sprijinul oferit de membrii boardului școlii, caracterul proeminent britanic și promovarea unei comunități de tip internațional.”

Un record în istoria Council of British International Schools, întrucât acreditarea a fost obținută în doar nouă săptămâni de la deschiderea şcolii.

“British International School of Timișoara a parcurs un drum remarcabil într-o perioada foarte scurtă de timp. Școala din Timișoara merită felicitările noastre pentru modul în care au fost organizate atât deschiderea școlii cât și dezvoltarea facilităților. Ne bucurăm să îi urăm bun-venit în calitate de membru în familia școlilor internaționale de înaltă calitate Vizita a oferit prilejul pentru numeroase conversații cu studenții, cadrele didactice și părinții. Copiii apreciază și se bucură de noua lor școală, iar părinții sunt încântați cu modul în care s-au adaptat și progresul pe care îl fac. Cu toții s-au arătat foarte pozitivi cu privire la abordarea educațională diferită față de ceea ce au experimentat în școlile publice ”, se arată în raportul COBIS.

Directorul British International School of Timișoara, Ciprian Țiplea mulţumeşte părinţilor care au avut încredere în această şcoală şi îşi exprimă bucuria pentru faptul că s-a reușit recrutarea unei echipe formate din cadre didactice și personal non academic de excepție. „Suntem parte dintr-un grup de școli de elită la nivel internațional, care formează o mare familie. Acest lucru va face posibil ca foarte curând să ne implicăm într-o serie de activități și proiecte internaționale, ceea ce le va oferi elevilor și profesorilor noștri oportunități de dezvoltare într-un context cu adevărat internațional”, mai spune Ciprian Țiplea.

British International School din Timișoara intenționează să dezvolte în continuare campusul din zona Aradului, care are deja o serie de facilități unice, astfel încât capacitatea școlii să crească până la 840 de elevi. De altfel, această dezvoltare este necesară deoarece numărul cererilor din partea părinților depășește capacitatea actuală a școlii.

Planurile pentru anul școlar 2020-2021 și deschiderea oficială a perioadei de înscriere precum și procedura de înscriere aferentă vor fi anunțate în săptămânile următoare.

“Ne-am propus ca într-un timp relativ scurt, British International School of Timișoara să devină o școală de referință la nivel național, atât în baza facilităților pe care le au copiii și care îndeplinesc cele mai înalte standarde internaționale, cât și prin prisma învățământului de calitate pus în slujba dezvoltării armonioase a copiilor care studiază aici”, declară Ovidiu Șandor, unul dintre inițiatorii proiectului British International School of Timișoara.

British International School of Timișoara a introdus o nouă viziune în educația preuniversitară din zona de vest a țării.

Sistemul educațional propus de British International School of Timișoara își are rădăcinile în Marea Britanie și este recunoscut la nivel internațional pentru modul armonios și pragmatic în care imbină un curriculum academic de înalt nivel cu un program extracurricular bogat, transmit reprezentanţii şcolii. British International School of Timișoara este acreditată de Council of British International Schools, diploma de platină pentru o școală de acest gen, și are un curriculum britanic oferit de Cambridge Assessment International Examination.

Asociaţia Council of British International Schools, un garant pentru invățământul britanic de calitate, reunește peste 500 de școli britanice internaționale recunoscute pentru învățământul de calitate pe care îl oferă. Organizația a fost fondată în urmă cu 30 de ani și este condusă de un board ales din care fac parte directori din școlile membre la nivel internațional.