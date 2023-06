Brâncuşi, omagiat la Berlin

Institutul Cultural Român din Berlin şi muzeul Kunsthaus Dahlem au organizat o conferință dedicată patriarhului sculpturii moderne, Constantin Brâncuși, susţinută de Doina Lemny, muzeografă și cercetătoare la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou Paris.

Sub titlul Brâncusi’s bird in space: from Magic Songs to Flight, conferința, care a avut loc în 15 iunie, a fost susținută de către Doina Lemny, muzeograf, cercetător și fost curator al Muzeului Național de Artă Contemporană – Centrul Pompidou, autoare a numeroase lucrări despre opera inegalabilului sculptor român. Aceasta a făcut o prezentare a lungului parcurs de devenire a seriei de Păsări în văzduh, lucrare ce a provocat unul dintre cele mai importante procese publice ale secolului trecut în jurul redefinirii statutului operei de artă.

Conferința, deschisă cu o scurtă alocuțiune a directorului ICR Berlin, Cristian Niculescu, s-a bucurat de prezența unui public variat, iubitor și cunoscător al artei lui Constantin Brîncuși, și a luat sfârșit printr-o sesiune întrebîri şi răsăpunsuri și o alocuțiune a directoarei muzeului Kunsthaus Dahlem, Dorothea Schone.

Conferinţa susţinută de Doina Lemny a fost un eveniment conex al proiectului expozițional Paul Jaray – The Reason of the Streamline, dedicat sculptorului Constantin Brâncuși, prezentat la Kunsthaus Dahlem din Berlin în perioada 28 aprilie – 3 septembrie. Printre exponatele de vârf selectate în expoziție se numără două fotografii de atelier și o replică a sculpturii brâncușiene L’Oiseau dans l’espace (1923), reformulată ca un omagiu vizual adus sculptorului român de către americanul Inigo Mangano-Ovalle.

În centrul proiectului expozițional, spun reprezentanţii ICR Berlin, se află reconstituirea biografiei inventatorului Paul Jaray, ca prototip al figurii artistului-designer al avangarde moderne: „Deși, în mare parte șters din istoria ingineriei și a designului datorită propagandei național-socialiste (Jaray provenea dintr-o veche familie de savanți evrei cehi), rolul lui Paul Jaray în dezvoltarea «Săgeților argintii» și a modelului aerodinamic al automobilului Volkswagen a lăsat amprente profunde în dezvoltarea întregii culturi a secolului XX. Pe baza a circa 700 de exponate (efemeride, cum ar fi reviste, desene tehnice, cărți poștale, fotografii, secvențe de film etc.), precum și a 15 lucrări de sculptură și fotografie, expoziția oferă o perspectivă bine fundamentată asupra vieții și operei inginerului, artistului și matematicianului Paul Jaray (1889”-1974) și a influenței pe care acesta a avut-o asupra artiștilor vizuali din epocă.

Totodată, în perioada 11-13 august, ICR Berlin va organiza împreună cu Orchestra Națională de Tineret condusă de maestru Cristian Mandeal două concerte. Primul, în ziua de 11 august în orașul Kassel, la Sala de Bal din Kongress Palais, iar cel de-al doilea, pe data de 13 august în Sala Mare a Konzerthaus Berlin, concert prilejuit de participarea Orchestrei Naționale de Tineret la ediția 2023 a festivalului Young Euro Classic.

Citiţi şi: