Bienala Uniunii Artiştilor Plastici Timișoara, la Helios

Pe simezele Galeriei de Artă Helios se derulează, în perioada 16- 29 septembrie, expoziția lucrărilor celei de a doua ediții a Bienalei Abordări creative.

La expoziție participă membri ai Uniunii Artiştilor Plastici filiala Timișoara, care au luat parte la tabere, reședințe, ateliere ori simpozioane de creație, pe parcursul anilor 2024-2025, inclusiv aceia ce sunt înscriși la manifestări ce se vor derula, în acest an, ulterior perioadei expoziționale în discuție.

În cadrul acestei ediții a expoziţiei, al cărei curator este artistul vizual Rodica Strugaru, sunt prezentate pe simeze 44 lucrări de pictură, grafică, ceramică, sculptură, tehnică mixtă, instalații, tapiserie, ale următorilor 33 de artiști: Maria Bana, Rodica Banciu, Călin Beloescu, Costin Brăteanu, Angelica Chici, Dana Constantin, Suzana Fântânariu, Gloria Grati, Ana Hoble, Remus Irimescu, Hedy M-Kiss, Diana Matiaș, Rafael Matiaș, Sarah Miulescu, Nicolae Moldovan, Ecaterina Neagu, Sorin Nicodim, Andreea Palade Flondor, Danița Petcov, Lia Popescu, Flora Răducan, Ecaterina Schiwago, Daniela Scurtulescu, Sorin Scurtulescu, Valeriu Sepi, Sorina Stînă, Valentina Ștefănescu, Bela Tar, Edith Torony, Pavel Torony, Mariana Țepeș, Elena Ursei şi Areta Voștinar

Expoziţia poate fi vizitată până în 29 septembrie, de marți până vineri, între orele 11-19, iar sâmbăta, între orele 12-17.