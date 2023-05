Bienala Art Encounters, program intens de evenimente în anul Capitalei Europene a Culturii

Considerată un reper internațional în rândul evenimentelor de artă contemporană pe axa Viena – Istanbul, Bienala Art Encounters, parte din programul cultural Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii se va deschide publicului în 19 mai, în cadrul complexului Isho. Ajunsă la cea de a cincea ediţie, Bienala anunță un program intens de evenimente.

“A cincea ediție a Bienalei Art Encounters reprezintă din multe puncte de vedere un moment foarte important pentru fundație. Aceasta continuă câteva dintre trăsăturile definitorii ale identității Bienalei de până acum (susținerea de noi producții de artă, încurajarea tinerelor generații de artiști din România și din regiune, inspirația preluată din orașul Timișoara, utilizarea spațiilor neconvenționale, parteneriatele locale, naționale și internaționale, medierea culturală ca un nucleu de bază al eforturilor noastre), adăugând totodată o nouă perspectivă curatorială asupra împletirii artei cu știința, asupra cercetării artistice astăzi și a formelor de tip artist-run-space care s-au dezvoltat – deloc întâmplător – la Timișoara”, spune directorul artistic al Fundației Art Encounters, Diana Marincu.

Extrem de intens și atractiv, programul pregătit de Fundația Art Encounters pentru weekend-ul de deschidere al Bienalei va conține tururi ghidate cu artiștii invitați și curatorul Bienalei, Adrian Notz, conferința Tranziții: de la contemporan la digital și înapoi, susținută de Alfredo Cramerotti și Auronda Scalera, la Muzeul Național de Artă Timișoara, performance-uri de Arantxa Etcheverria și Farah Mulla, la spațiile Faber și Multiplexity din cadrul Societăţii de Transport Public Timişoara, un tur cu tramvaiul nr. 6, în care se va regăsi celebra lucrare Black Cloud, tur făcut alături de artistul Carlos Amorales, un picnic și discuții informale cu artiștii la Uzina de apă Urseni, întâlniri cu spațiile de tip artist run din Timișoara (Avantpost, Balamuc / Loc de joacă ș-altele, Baraka, Lapsus, Nava C2, Simultan), precum și o petrecere organizată alături de Spontan în spațiul Faber.

Programul complet al weekend-ului de deschidere poate fi consultat la acest link.

Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters – organizată sub deviza My Rhino Is Not a Myth. art science fictions – va avea loc în perioada 19 mai – 16 iulie şi este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni. Această ediţie a Bienalei propune 60 de artiști din 20 de țări, dintre care 13 cu lucrări nou comisionate.

15 spații expoziționale devin puncte de întâlnire pentru oameni, idei, culturi și comunități. Cu prilejul Bienalei Art Encounters 2023, arta contemporană va pătrunde în spații ale orașului inedite, de la Castelul Huniade sau STPT Multiplexity la ISHO Offices. Un total de 23 de spații din Timișoara, însumând spațiile expoziționale, spațiile platformei complementare, precum și spațiile dedicate evenimentelor vor fi activate pe parcursul a opt săptămâni prin intermediul tururilor ghidate, al programului de mediere, al laboratoarelor de artă și al conferințelor pe care Fundația Art Encounters le-a pregătit alături de partenerii săi în organizarea evenimentului.

De-a lungul edițiilor din 2015, 2017, 2019 și 2021, Bienala Art Encounters s-a conturat ca fiind unul din cele mai relevante evenimente de artă contemporană din România, având o vizibilitate internațională tot mai mare, confirmată de sutele de apariții în mass-media, și fiind considerat un reper internațional în rândul evenimentelor de artă contemporană pe axa culturală Viena – Istanbul. Bienala Art Encounters a reușit, în aceşti ani, să se afirme și să reprezinte o vitrină a artei contemporane românești pentru instituții importante din lume.

Fundaţia Art Encounters, promotor și organizator al Bienalei Art Encounters, condusă de Ovidiu Şandor, este activă din 2015 ca inițiativă culturală privată care are ca scop facilitarea și sprijinirea artei contemporane din România. Misiunea sa este de a stimula dialogul, învățarea, cercetarea și experimentarea, oferind un model instituțional adaptat nevoilor contextului local, dar implicat în mod egal în contribuția la scena artistică internațională.

Fundația își desfășoară activitatea pe următoarele axe principale: organizarea Bienalei Art Encounters de la Timișoara și programul expozițional organizat în spațiul permanent al acesteia din oraș sau în alte locuri; promovarea educației și dezvoltarea publicului prin programe publice; dezvoltarea unei serii calitative de rezidențe artistice și curatoriale.