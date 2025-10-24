BERD împrumută Primăria Timişoara cu 30 de milioane de euro, pentru investiţii

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 30 de milioane de euro municipiului Timișoara pentru a cofinanța, alături de Uniunea Europeană (UE), investiții prioritare în rețeaua de încălzire în sistem centralizat și în regenerarea urbană.

Primarul Dominic Fritz și Venera Vlad, director asociat în cadrul BERD, au semnat joi, 23 octombrie, contractul pentru o finanțarea rambursabilă care sprijină implementarea unor proiecte majore pentru oraș.

„Creditul pe care îl contractăm este unul foarte avantajos și are un scop clar: finanțarea a două proiecte majore de dezvoltare pentru Timișoara – regenerarea urbană a zonei Traian și modernizarea sistemului de termoficare. Pentru aceste proiecte avem deja asigurate peste 60 de milioane de euro din fonduri europene, însă, ca în orice investiție de anvergură, există și componente care nu pot fi acoperite din aceste fonduri. Luăm acest credit pentru a acoperi costurile lucrărilor neeligibile din finanțarea europeană. De exemplu, în cazul proiectului din Traian, schimbarea rețelelor din subteran nu este eligibilă prin fonduri europene, dar este o lucrare absolut necesară pentru calitatea și durabilitatea investiției. Sunt investiții care transformă Timișoara, care fac ca orașul să fie mai modern, mai funcțional. Aceste proiecte nu sunt doar despre infrastructură, ci despre creșterea calității vieții timișorenilor și despre dezvoltarea orașului”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Finanțarea BERD şi contribuția de 63,5 milioane de euro din partea UE vor fi utilizate în două componente de investiții, transmite Primăria Timişoara.

Prima componentă constă în reabilitarea și modernizarea rețelei de încălzire centralizată a orașului, incluzând: înlocuirea a 27 km de conducte vechi, precum și implementarea unui sistem automatizat de monitorizare. Toate acestea vor crește eficiența sistemului de încălzire, pregătind totodată infrastructura pentru integrarea viitoare a surselor de energie regenerabilă și a căldurii reziduale.

Componenta a doua a proiectului vizează regenerarea urbană a Pieței Traian, prin modernizarea infrastructurii, a transportului public și a spațiilor verzi, cu accent pe tehnologii inteligente și sustenabilitate.

Primărioa Timișoara s-a alăturat în 2021 programului BERD pentru Orașe Verzi, program dedicat sustenabilității urbane, ocazie cu care BERD a acordat o finanțare de 20,3 milioane de euro pentru modernizarea transportului public, cofinanțat de Uniunea Europeană.