Baza sportivă „Vasile Deheleanu” din Timişoara, dată în funcţiune

Primăria Timişoara anunţă deschiderea pentru comunitate a bazei sportive „Vasile Deheleanu”, o investiție, în valoare de aproape 5 milioane de lei, care a fost acoperită integral din bugetul local.

Noua bază, care poartă numele „Vasile Deheleanu” – simbol al fotbalului timișorean, născut în cartierul Mehala, multiplu campion național cu Ripensia în anii ’30 și fost antrenor al Politehnicii Timișoara – va fi administrată de către SCM Timișoara, clubul Municipalității.

Infrastructura bazei include un teren de fotbal, un teren multifuncțional, precum și o clădire dotată cu tribună, vestiare, cabinet medical și spații tehnice. De asemenea, baza beneficiază de o instalație de nocturnă și de panouri solare.

„Este prima investiție în infrastructură sportivă pe care o dăm în folosință anul acesta. Urmează stadionul Eroii Timișoarei, tot anul acesta. Am reamenajat și baza Stoicov care va fi folosită de echipa Poli și de sportivii de la Liceul cu Program Sportiv Banatul. În scurt timp vom finaliza încă un teren de baschet pe malul Begăi. Iar următorul șantier pe care îl începem pentru noi terenuri de sport va fi în zona Bogdăneștilor. După foarte mulți ani în care au lipsit investițiile în infrastructura sportivă, Timișoara începe să recupereze și la acest capitol”, declară primarul Dominic Fritz.

Programul evenimentelor de inaugurare va debuta sâmbătă, 21 martie, începând cu ora 10, când vor avea loc turnee pentru copii la categoriile 2015 și 2017, cu participarea a aproximativ 225 de tineri sportivi. În intervalul orar 11-15 se vor desfășura concursuri de baschet, un quiz despre istoria fotbalului și concursuri de darts. Între orele 15 și 18, terenul de fotbal va fi disponibil pentru publicul larg, înainte de meciul de old-boys dintre Poli și CFR Timișoara, programat pentru ora 18. Ziua va fi încheiată de partida de juniori Under 14 dintre Poli și Ripensia, la care va fi prezent și lotul de seniori de la Poli. Ziua de duminică, 22 martie, va fi dedicată Cupei Firmelor la fotbal, care se va desfășura în intervalul 10-19.