Avertisment OncoHelp: „Patru din zece persoane vor dezvolta, de-a lungul vieții, o formă de boală oncologică”

Accesul limitat la prevenție și diagnosticare precoce și lipsa unor programe naționale de screening rămân principalele vulnerabilități ale sistemului sanitar din România. Din aceste cauze, mii de pacienți oncologici ajung prea târziu la medic, ceea ce face ca opțiunile de tratament să fie restrânse, atrage atenţia OncoHelp Timişoara, de Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului.

România se numără printre țările în care incidența bolilor oncologice este în creștere. Cancerul continuă să fie a doua cauză de mortalitate, după afecțiunile cardiovasculare. În fiecare an, 100.000 de persoane primesc un diagnostic oncologic. Cei mai mulți pacienți sunt diagnosticați cu cancer de sân, colorectal și pulmonar, în cazul femeilor. În cazul bărbaților, cel mai des întâlnite forme de cancer sunt cel de prostată, cancerul pulmonar și cel colorectal. În 2024, erau înregistrați aproape 565.000 de pacienți, o creștere cu două procente față de anul precedent. Peste 56.000 de persoane au murit din cauza unei boli oncologice tot atunci.

În 2025, în cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, au fost înregistrați 4.000 de pacienți oncologici noi.

„Lupta împotriva cancerului nu se mai poate duce doar în spitale. Este o luptă care trebuie să implice întreaga societate. Pacientul oncologic nu este doar un dosar medical, ci o persoană care are dreptul la tratament și demnitate. Pacienții oncologici au nevoie de susținere, de empatie, de un sistem care să le ofere un sprijin real. Au nevoie de medici, de familie, de prieteni, pentru că o boală oncologică înseamnă nu doar chimioterapie, imunoterapie sau radioterapie. Înseamnă, din păcate, și stigmatizare, uneori chiar izolare. De aceea, este nevoie de noi toți în cazul unui bolnav cu cancer, și asta pentru că în centrul îngrijirii trebuie să rămână omul, nu boala”, spune prof. dr. Șerban Negru, președintele Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Acesta mai spune că, în ciuda evoluției spectaculoase a medicinei oncologice, în ciuda progreselor evidente în tratarea cancerului, există o viziune fatalistă asupra acestei boli. „Prea mulți dintre noi continuă să creadă că un diagnostic de cancer este o condamnare la moarte fără drept de apel. Disperarea generată de această concepție greșită îi împinge pe mulți să caute soluții miraculoase, false, refuzându-și astfel șansa unei terapii medicale științifice, corecte. Deși avem unelte eficiente în a combate anumite forme de cancer, refuzăm de prea multe ori să le folosim. Un singur exemplu în acest sens este elocvent: între 5% și 10% dintre cancere, la nivel mondial, sunt cauzate de infecții virale, cu virusul HPV. Toate cancerele de col uterin și o proporție mare de alte cancere sunt consecința infecției cu acest virus și, totuși, refuzăm să ne vaccinăm împotriva acestui flagel, deși avem la îndemână un vaccin extrem de eficient”, mai pune prof. dr. Șerban Negru.