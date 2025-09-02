Aumovio se lansează astăzi, oficial, în România

Aumovio, companie desprinsă din Continental, se lansează azi oficial, în România. Aceasta activează în domeniul automotive și devine, în luna septembrie, independentă. Aceasta este prevăzută să fie listată la Bursa de Valori din Frankfurt în data de 18 septembrie.

La nivel național, Aumovio este prezentă la Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara. Compania deține în România patru centre de cercetare și dezvoltare, la Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara, și două unități de producție, în Sibiu și Timișoara. Aproximativ 13.000 de angajați, din care mai mult de jumătate sunt ingineri și specialiști IT în centrele de cercetare și dezvoltare, fac parte din echipa Aumovio din țara noastră.

„Aceeași pasiune, o nouă identitate – ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere – Aumovio – o forță adaptivă în care definim viitorul mobilității prin soluții electronice de ultimă generație și tehnologii inovatoare pentru vehicule autonome și definite prin software. Iar rolul României în accelerarea acestei transformări este unul esențial. Locațiile noastre din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara sunt pregătite pentru viitor: digitalizate, inovatoare și cu competențe extinse. Suntem motivați să fim lider de piață alături de Aumovio și să contribuim puternic din România la acest parcurs împreună cu echipele noastre din centrele de cercetare și dezvoltare, producție, laboratoare de certificare și colegii cu responsabilități globale”; declară Liviu Bălan, Head of Country Aumovio în România

Compania a implementat un program strategic cuprinzător pentru a sprijini traiectoria sa de creștere și creare de valoare ca entitate independentă. Programul, anunțat încă din luna iunie, are trei obiective strategice, spun reprezentanţii companiei: îşi propune să conducă în piață prin produse inovatoare și pregătite pentru viitor, să se transforme într-o organizație de înaltă performanță şi să livreze rezultate conform obiectivelor financiare țintite.

„La Aumovio, credem că succesul nu este doar un obiectiv – este o parte din noi. De 25 de ani, oamenii noștri împing limitele tehnologiei și creează valoare într-o piață aflată într-o continuă transformare. Ei sunt motorul din spatele acțiunii, iar noi le oferim încrederea și sprijinul necesar pentru a defini, prin munca și determinarea lor performanța noii companii și dezvoltarea întregii comunități”, declară Lăcrămioara Dărăban, Head of Country HR Aumovio în România.