Au început lucrările la două noi parcări în Timişoara

Primăria Timișoara anunţă continuarea programului de transformare a fostelor zone de garaje în locuri de parcare și de reorganizare a spațiilor dintre blocuri. Zilele acestae, echipele Municipalității au început lucrările la două noi parcări: în cartierul Lipovei, pe strada Luminița Boțoc, și în cartierul Dâmbovița, pe Intrarea Clopotului.

„Cum ne-a lăsat vremea, am reluat programul de amenajare a locurilor de parcare pe amplasamentele fostelor garaje. Presiunea este mare, atât pe locurile de parcare, cât și pe felul în care arată spațiile dintre blocuri. De aceea, intervenim pe teren cu lucrări de amenajare și pregătim, în paralel, următorul lot de garaje care vor fi demolate pentru a face loc unor parcări organizate. Este un program necesar pentru cartierele Timișoarei și îl continuăm constant”, declară primarul Dominic Fritz.

Prin aceste intervenții, Municipalitatea creează soluții moderne pentru parcarea rezidențială și eliberează domeniul public ocupat anterior de construcții improprii. La finalul lucrărilor, peste 100 de locuri noi de parcare vor fi puse la dispoziția locuitorilor din zonă.

Programul continuă în alte zone din Lipovei și Dâmbovița, precum și în alte cartiere. În Calea Șagului, Martirilor și în zona Take Ionescu vor fi parcurși pașii administrativi pentru eliberarea amplasamentelor ocupate de garaje, urmând apoi amenajarea de parcări și reconfigurarea spațiilor dintre blocuri.

În anul 2025, Municipalitatea a realizat intervenții similare pe Intrarea Munților, strada Stuparilor, bulevardul Cetății, strada Verde, strada Horia Măcelariu, strada Orșova, Calea Circumvalațiunii și bulevardul Dragalina, unde au fost amenajate aproximativ 450 de locuri de parcare, alături de spații verzi și zone pietonale.

Programul Primăriei Timişoara urmărește utilizarea eficientă a domeniului public, crearea unor cartiere mai funcționale și mai curate și modernizarea infrastructurii dintre blocuri, pe baza dialogului constant cu timișorenii.