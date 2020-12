Au fost votați vicepreședinții Consiliului Județean Timiș

Consilierii județeni au votat, în cadrul unei ședințe extraordinare, cei doi vicepreședinți ai CJ Timiș pentru următorii patru ani: Alexandru Proteasa, din partea PNL, și Cristian Moș, din partea Alianței USR-PLUS.

Votul pentru desemnarea celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Timiș, pentru mandatul 2020-2024 a fost secret, în urma acestuia Alexandru Preoteasa obținând 28 de voturi, iar Cristian Moș, 26 de voturi pentru, fiind înregistrate, de asemenea, un vot împotrivă și o abținere. La ședință au fost prezenți 33 dintre cei 36 de consilieri județeni, însă cei șapte consilieri județeni PSD nu au votat, deși au fost prezenți în sală.

„Le urez succes și să se ridice la înălțimea așteptărilor, mai ales că unul dintre ei, Alexandru Proteasa, a fost votat în unanimitate. Am spus că voi soluționa blocajul din cadrul negocierilor PNL- USR PLUS până la sfârșitul anului și am făcut-o. Au fost discuții lungi, dar necesare, deoarece asigurarea unei majorități stabile nu poate fi realizată în viteză, doar ca să se bifeze ocuparea unor funcții”, declară președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Acesta subliniază că obiectivul său este dezvoltarea județului prin implementarea de proiecte majore: „Pentru a crește în mod real calitatea vieții timișenilor am construit premisele unei guvernări locale bazate pe indicatori și rezultate, nu pe vorbe și trocuri politice. Sunt convins că cei doi vicepreședinți, atât cel de la PNL, cât și cel de la USR-PLUS, vor intra rapid în ritmul meu de lucru și își vor aduce aportul la dezvoltarea județului Timiș.”

În ceea ce privește colaborarea politică din tre PNL și USR-PLUS, Alin Nica spune că, odată confirmată majoritatea de dreapta prin votul celor doi vicepreședinți, așteaptă reflectarea colaborării la Primăria Timișoara prin alegerea celui de-al doilea viceprimar PNL.

Alin Nica transmite că a discutat cu cei doi vicepreședinți ai CJ Timiș, Alexandru Proteasa și Cristian Moș, despre angajamentul pe care echipa îl are în fața cetățenilor și despre cum pot valorifica la nivel județean, alianța națională PNL – USR PLUS. „Sunt bucuros că am alături doi oameni competenți, săptămâna viitoare vom stabili atribuțiile fiecăruia dintre ei, astfel încât activitatea Consiliului Județean să cuprindă dorința lor de implicare și capacitatea de a performa în interesul comunității”, adaugă Alin Nica.

Cristian Moș declară că a primit această funcție „cu multă responsabilitate, dar și cu speranța că în anii ce vin munca depusă de noi o să facă ca viața timișenilor să fie una din ce în ce mai bună. Voi merge mai departe, așa cum v-am obișnuit, cu multă sinceritate, transparență și putere de muncă.”

La rândul său, Alexandru Proteasa spune că își dorește ca împreună cu Alin Nica și alături de colegii din CJ Timiș să aibă rezultate bune și proiecte de anvergură în slujba Timișului la nivel european. Totodata, il asigură pe Cristian Moș „de toată deschiderea în colaborarea noastră viitoare”.