Au fost livrate echipamentele medicale pentru noua Clinică ORL Timişoara

Noua Clinică ORL a Spitalului Municipal Timişoara, construită de la zero de Primăria Municipiului Timișoara, intră în etapa finală de pregătire înainte ca pacienții să poată beneficia de servicii medicale moderne.

Firmele contractate de Municipalitate pentru dotarea cu echipamente medicale performante și mobilier adaptat nevoilor pacienților și personalului medical au livrat primele aparate și piese de mobilier.

„Noua Clinică ORL nu înseamnă doar o clădire modernă, ci o șansă reală ca timișorenii să primească îngrijiri medicale la standarde europene. Echipamentele și dotările aduse le vor permite medicilor să îmbunătățească actul medical și să reducă timpii de așteptare pentru pacienți. Este un pas concret pe care îl facem pentru o sănătate mai bună pentru întreaga comunitate”, spune primarul Dominic Fritz.

Printre dotările prevăzute de Municipalitate se numără echipamente endoscopice și audiologice de ultimă generație, microscoape, aspiratoare, radiocautere, lămpi germicide pentru igienizare, dar și mobilier medical adaptat nevoilor pacienților și personalului – paturi de consultație, scaune specializate și mobilier de depozitare.

Clinica ORL, cu sediul pe bulevardul Revoluției, va oferi o gamă largă de servicii medicale în sistem ambulatoriu, inclusiv consultații specializate, investigații audiologice și vestibulare, tratamente pentru afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului. Noua unitate medicală include 10 cabinete dotate cu aparatură de ultimă generație, două săli de tratament și o sală ultramodernă pentru urgențe, dar și un amfiteatru dedicat studenților și a fost ridicată de la zero de Municipalitate, cu fonduri europene.

Proiectul privind reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe, finanțat prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027, are o valoare de aproape 205.000 de lei (fără TVA).

Totodată, Primăria Municipiului Timișoara a finalizat investiția în noua clădire a Clinicii de Balneologie, astfel că, după aproape două decenii, tratamentele balneare vor fi reluate. Urmează dotarea unității medicale cu echipamente moderne de hidroterapie, iar licitația pentru achiziția acestora se află în prezent în etapa de evaluare.