Au fost anunţate primele nume care vin la JazzTM 2018

Pe lista primilor artiști incluşi pentru ediția de anul acesta a JazzTM se găsesc The Cinematic Orchestra, Gregory Porter, Kurt Rosenwinkel, Baris Demirel, The Jam Community, Sorin Zlat Trio, Krisper, BAU şi Trompetre, anunţă Primăria Timişoara.

The Cinematic Orchestra, pionier al nu-jazz-ului, a fost formată de Jason Swinscoe, în 1999. Cu o gravitate emoțională care transcende genuri muzicale, au avut “sold-out” la Royal Albert Hall, de două ori, precum și la Opera din Sydney și au participat la nenumărate festivaluri în toată lumea.

Gregory Porter este un artist care are în față o carieră remarcabilă după debutul senzațional cu albumul Liquid Spirit, în 2013, care a devenit rapid un fenomen global și cel mai ascultat album de jazz în mediul online din toate timpurile, cu peste 20 de milioane de accesări. Albumul a primit discul de platina, în Marea Britanie și Germania, iar în Franța, Olanda și Austria a primit discul de aur. Gregory Porter are două premii Grammy, câștigate în 2014 și 2017, trei nominalizări și un premiu Mobo, în 2017, pentru “Contribuții extraordinare aduse muzicii”.

Cu peste 25 de ani de carieră muzicală și numeroase colaborări cu artiști precum Brad Mehldau, Brian Blade, Mark Turner, Joshua Redman, Chris Potter, dar și cu legende ale jazz-ului precum Joe Henderson, Paul Motian și Gary Burton, Kurt Rosenwinkel este unul dintre cei mai influenți chitariști ai generației sale. Cel mai recent material discografic, Caipi, este un proiect ambițios și profund personal cu influențe majore ale muzicii braziliene a cărei producție a durat zece ani. Deși Rosenwinkel a interpretat singur toate piesele instrumentale ale înregistrării, a avut alături și soliști renumiți ca și Amanda Brecker, Mark Turner și Eric Clapton.

Promovând noul sunet al Instanbulului, muzica lui Barış Demirel poartă urechile și sufletul ascultătorului într-o călătorie spre dimensiuni diferite. Pe lângă afecțiunea lui pentru Makam, un sistem de melodii folosit în muzica tradițională din Orientul Mijlociu, și pentru muzica turcă, Barış Demirel este puternic influențat de sunetele provenite din jazz, ambient, rock, shoegaze, avant-garde și gainsbarre.

Începând cu muzică africană, trecând prin jazz, blues, soul, funk, rock, dub, disco, hip hop și ajungând la drum&bass, nu jazz și nu soul sau orice alte muzici cu aceeași substanță, The Jam Community nu refuză nici o sursă de inspirație; orice pretext pentru a interacționa neîngrădit, în căutarea unui drum spre împărtășirea unei experiențe a realului și a găsirii unei voci comune, a unui sistem de gândire eliberator, fiind bine venit.

De-a lungul timpului, Sorin Zlat Trio a cântat pe aceeași scenă alături de nume mari ale jazzului: Lee Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford Marsallis, Joey Calderazzo, Tito Puente și Jeff Ballard. În 28 mai 2017, a fost invitat ca headliner la festivalul Jacksonville Jazz Festival, din SUA, să concerteze în aceeași seară și pe aceeași scena alături de Chick Corea Trio, Joey Alexander Trio și The Commodores.

Una dintre cele mai recente formule de jazz fusion din țara noastră, Krisper, a apărut de la nevoia membrilor Arcuș Trio de a explora noi posibilități de structurare a muzicii și de a ajunge la un sunet mai agresiv care combină straturile de jazz, rock și pop.

BAU (Brigada Artistică Urbană) este un colectiv deschis care creează muzică de dans improvizată. Formată în jurul unui grup de prieteni din Timișoara, BAU cântă împreună din 1995: Uțu Pascu (bas, samplers, efecte), Vlad Trif (clape), Alin Mărgărit (chitară, clape), Tavi Scurtu (tobe), alături de MC Tina.

Trompetist, muzician și producător, Petre Ionuțescu este membru fondator al formațiilor Funky Growl, Blazzaj și fondator al asociației Romanian Brass Society. Începând din 1995 și până în prezent desfășoară, cu Trompetre, o prolifică activitate concertistică pe scena națională și internațională. A colaborat cu nume importante de pe scena românească, precum Alexandrina, Thy Veils, Subcarpați sau Negura Bunget. Pe scena JazzTM Petre Ionuțescu (trompetă, pian, flaut, caval) va urca alături de Gabriel Almași (chitară, electronice), Sergiu Cătană (percuție, shakuhachi) și Anghel Mailat (synth).

JazzTM, festival ajuns la cea de a şasea ediţie, se va desfăşura la Timişoara în perioada 29 iunie – 1 iulie, în Piața Victoriei, Parcul Castelului, Parcul Civic și în zone ce urmează a fi anunțate ulterior.

La cele cinci ediții de până acum, JazzTm a adus la Timişoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz, The Ruff Pack, Marcus Miller, DeeDee Bridgewater, Dhafer Youssef, Imany, Jacob Collier, BadBadNotGood, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTunde Adjuah și Monty Alexander, o parte dintre aceştia în premieră în România.