Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană a funcţionat, în 2017, cu un deficit de 1,6 milioane de euro

Conducerea Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021 afirmă că, anul trecut, asociaţia a funcţionat cu un deficit de 1,6 milioane de euro şi anunţă că programul evenimentelor din acest an îl va prezenta în 13 februarie.

Pentru 2018, Asociaţia Timişoara 2021 ar trebui să primească 3,8 milioane de euro, dintre care 1,8 milioane de la Primărie, 590.000 de euro de la Guvern şi 400.000 de euro de la Consiliul Judeţean Timiş, diferenţa privenind din sponsorizări şi donaţii, anunţă reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană.

În anul care a trecut, aceştia mai spun că asociaţia ar fi trebuit să primească 2,5 milioane de euro, dar că a primit 900.000 de euro de la Primărie şi sectorul privat. Potrivit Simonei Neumann, director al Asociaţiei Timişoara 2021, lipsa finanţării a împiedicat recrutarea şi instruirea personalului care să lucreze pe proiectul Timişoara 2021.

„Primul contract de finanţare l-am semnat în 21 iulie, deci practic noi am lansat public la mijlocul lunii iunie anul trecut un proiect regândit, pentru că a trebuit să fim realişti când am văzut că a trecut o jumătate de an. Ceea ce ar fi trebuit să mai facem anul trecut ar fi fost o serie de recrutări, pentru că, pentru a pune în aplicare un asemenea program, trebuie să ai o echipă foarte competentă”, a declarat, potrivit Radio Timişoara, Simona Neumann.

În privinţa ultimelor nemulţumiri exprimate de oameni de cultură din oraş, dar şi de primarul Nicolae Robu şi de reprezentanţii Teatrului Naţional, Simona Neumann afirmă că astfel de nemulţumiri vor tot exista, dar programul pentru anul 2021 nu se poate raporta doar la anumite nemulţumiri. „Unii au aşteptări să li se finanţeze un anumit proiect aşa cum îl vor ei, fără să îl mai adapteze şi lucrul acesta nu se poate – fără să îl adapteze tematicii cu care am câştigat titlul – pentru că ieşim noi din parametrii cu care am câştigat, alţii îşi vor imagina că trebuie să finanţăm un festival cap-coadă şi nu este aşa. Noi trebuie să creăm festivaluri specifice pentru 2021”, mai spune Simona Neumann.