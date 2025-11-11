Artişti timişoreni, expuşi în Méricourt

Municipalitatea din Méricourt, fost oraș minier din nordul Franței, sădește primele semințe ale traseului său artistic, care trebuie să crească de-a lungul bulevardului Allende. Primele lucrări ale acestui traseu artistic, cu opere monumentale, aparțin unor creatori români, grație unui parteneriat cu Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara: lector universitar Dan Vișovan și doctorand Toma Libotyan. Întreg demersul beneficiază de aportul profesorului unversitar Cristian Sida, artist vizual care și-a asumat rolul de referent artistic al proiectului.

Ceci n’est pas un diamant / Aici nu este un diamant și-a intitulat lucrarea sculptorul Dan Vișovan. În greutate de o tonă, aceasta este făcută din oțel sudat și inox şi are 100 de metri de cordon de sudură. Lucrarea amintește de o bucată de cărbune, respectând tematica aleasă de municipalitate – „de la carbon la decarbonizare”, care va ghida întregul traseu planificat. Vișovan scoate, de fapt, lucrarea din contextul ei și pune privitorul în prim-plan.

„Am încercat să scot cărbunele în superlativ. Cărbunele devine diamant în anumite condiții (de temperatură, presiune etc.). Aici, privitorul devine el însuși lucrarea, diamantul, se sublimează oglindindu-se”, declară artistul.

Toma Libotyan, şi-a imaginat prima sa lucrare de exterior pe care o produce în afara țării, gândindu-se la foștii mineri din Méricourt: două mănuși de lucru, imense, care devin aproape niște aripi de înger. El a surprins artistic „un gest simplu” – mâinile lucrătorilor, devenite metaforă a locului, simbolizând puterea muncii în bazinul minier. Intitulată Empreinte/Amprentă, creația din plăci de metal laminat, de 11 x 3 m, a fost fixată pe zidurile simbolice.

Municipalitatea din Méricourt a inaugurat cele două lucrări ale sculptorilor timișoreni prefigurând traseul artistic gândit să înceapă de la pasarela situată aproape de centrul cultural al localității. Așa cum a arătat primarul din Méricourt, Bernard Baude, acesta este doar începutul, dintr-un considerent simplu și logic: refuzul „de a nu renunța la cultură”, chiar și în aceste vremuri de constrângeri.

„Cultura este ceea ce unește oamenii. Cultura și arta au această particularitate a pluralului, de a nu ține cont de granițe și de fi ceea ce definește specia umană. Cultura înseamnă emancipare”, punctează primarul orașului Méricourt, Bernard Baude.

Inaugurarea primelor lucrări ale Parcului Internațional de Sculptură din Méricourt consolidează colaborarea de lungă durată dintre Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și Primăria Méricourt, un parteneriat artistic internațional demarat în anul 2013 de către Cristian Sida. Acest protocol de colaborare a fost posibil cu sprijinul autorităților franceze, în special al lui Serge Ternisien, director financiar în cadrul Primăriei Méricourt, alături de artistul plastic Richard Marcziniak, activ în regiunea Nord-Pas de Calais. Cu sprijinul întreprinderii de confecții metalice Rovis et Vasseur și al primarului orașului Méricourt, Bernard Baude, proiectul a fost lansat oficial în luna iunie 2025.

Orașul Méricourt este situat în apropierea orașului Lens, unde se află celebrul Louvre-Lens, al doilea muzeu Luvru ca importanță în lume, ceea ce conferă proiectului un cadru de vizibilitate internațională remarcabilă.