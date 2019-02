Artist-talk cu Dora Garcia, la Timișoara: „Aceste cărți aveau viață și-mi vorbeau!”

Librăria Două Bufnițe din Timișoara găzduieşte un artist talk cu titlul „Aceste cărți aveau viață și-mi vorbeau!”, cu artista Dora Garcia. Evenimentul este organizat ăn cadrul seriei de evenimente Dialogurile Bienale, organizate de echipa ArtEncounters.

„Aceste cărți aveau viață și-mi vorbeau!” – acestea sunt cuvintele pe care actrița Bee Dufell le-a rostit înainte de a se sacrifica pe rugul pe care arsese biblioteca, în filmul lui François Truffaut, Fahrenheit 451.

În prezentarea de la librăria La Două Bufnițe, care va avea loc miercuri, 13 februarie, de la ora 18, Dora Garcia va vorbi despre cărți precum Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, Finnegans Wake, de James Joyce, Ciuma, de Albert Camus, și Opera de trei parale, de Bertold Brecht, lucrări care i-au influențat activitatea și lucrările, de-a lungul anilor.

Dora García s-a născut în Spania și a studiat la Amsterdam. În tinerețe s-a mutat la Bruxelles, unde a trăit timp de 16 ani. În 2007, a participat la Münster Sculpture Projects cu o piesă de teatru în spațiul public, Opera cerșetorului (The Beggar’s Opera). A fost mereu interesată de personaje marginalizate și antieroi ca modele de studiu al statutului social al artistului, în narațiunea rezistenței și a contraculturii. În acest sens, Dora García a realizat lucrări având ca temă centrală poliția politică a DDR, Stasi (Rooms, Conversations, 2006), figura emblematică a comediantului american Lenny Bruce (Just because everything is different it does not mean that anything has changed, Lenny Bruce in Sydney, performance cu o singură reprezentație, Bienala din Sydney, 2008) și originile anti-pshiatriei (seria de cărți Mad Marginal din 2010, The Deviant Majority, 2010).

În ultimii ani ea s-a folosit de formatul clasic al televiziunii pentru a cerceta istoria recentă a Germaniei (Die Klau Mich Show, Documenta13, 2012), a frecventat grupurile de lectură Finnegans Wake (The Joycean Society, 2013), a creat puncte de întâlnire pentru ascultători (The Hearing Voices Café din 2014) și a cercetat intersecția dintre performance și psihanaliză (The Sinthome Score, 2013, și Segunda Vez, 2018).

Aceste prezentări, Dialogurile Bienalei, fac parte din seria de discuții cu artiști și cu alți operatori culturali care participă la ediția de anul acesta a Bienalei de Artă Contemporană din Timișoara. Seria a debutat în ianuarie, iar deschiderea expoziției va avea loc 20 septembrie. Aceste talk-uri, organizate în colaborare cu instituții locale, organizații independente și parteneri vor avea loc lunar, anul acesta, în perioada ianuarie-septembrie.