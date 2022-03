Art Encounters expune „La marginea lumii”

Art Encounters găzduieşte, începând de azi, expoziţia At the edge of the world / La marginea lumii, lucrările expuse analizând granița dintre lumile reale și fictive pe care le locuim fiecare dintre noi.

Expoziția, organizată de Fundația Art Encounters, curatoriată de Diana Marincu şi Ciprian Mureșan, va sta deschisă în perioada 24 martie – 29 mai.

Cu un titlu premonitoriu, La marginea lumii, spun organizatorii, expoziția surprinde prin actualitatea și intuiția ei: „Modelul naturii survine ca o metodă de împăcare firească a tuturor dualităților, iar repetiția și serialitatea sunt oportunități de a schimba mereu ceva, de a găsi acea diferență care se impune ca mecanism critic, amintindu-ne că, de fapt, istoria nu se repetă niciodată.”

Expoziția face parte din proiectul cultural Art-Up și va include lucrări create de Andrei Arion, Csilla Bartus, Dan Beudean, Ole Blank, Floriama Cândea, Eduard Constantin, Norbert Filep, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Alexandra Mereuți & Sebastian Danciu, Alexandra Satmari și Lucía Simón Medina.

Expoziția, mai spun organizatorii, își propune să surprindă laboratorul creativ al artiștilor participanți, vizibil în desene și schițe, analizând granița dintre lumile reale și fictive pe care le locuim fiecare dintre noi: „Pornind de la desen ca un instrument conceptual de tatonare a unor zone necunoscute sau de redefinire a unui univers vizual, expoziția întipărește spațial o stare de incertitudine și de neliniște, inevitabile astăzi. Artiștii invitați reprezintă, fiecare dintre ei, o direcție distinctă în ceea ce privește creația vizuală contemporană, tensionând limitele dintre vizibil și invizibil. Desenul-sunet, amprentă, rețea, palimpsest, desenul spațial, desenul-relief, desenul care zgârie, desenul care mângâie, toate sunt variante de a «citi» vibrația unei realități tot mai alterate.”