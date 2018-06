Arhiva instanțelor și Parchetelor din vestul țării putea fi construită pe un teren al Penitenciarului Timișoara

Ministerul Justiţiei va construi la Timişoara o arhivă pentru instanţele şi Parchetele din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin, arondate Curţii de Apel Timişoara.

Potrivit ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care a susţinut joi o conferinţă la Prefectura Timiş, arhiva destinată instituţiilor de pe raza Curţii de Apel Timişoara ar putea fi construită pe un teren pus la dispoziţie de Administraţia Penitenciarelor.

„Am mers și am văzut posibile locații pentru arhivă, unul aici în Timișoara, la ieșire spre Buziaș, altul chiar la Buziaș, unde o secție exterioară a penitenciarului, vom analiza, personal, la prima impresie, aș opta pentru un teren de aici de la ieșirea din Timișoara spre Buziaș unde penitenciarul are zece hectare, am înțeles, și din care putem lua 5.000-7.000 de metri pătrați pentru a construi arhiva”, a declarat, potrivit Radio Timişoara, ministrul Justiției.

Potrivit lui acestuia, sediile actuale ocupă mult spaţiu pentru arhivare, documentele sunt păstrate necorespunzător, iar faptul că trebuie păstrate timp de 90 de ani înseamnă o arhivă care îşi măreşte volumul de la an la an.

Ministrul Justiţiei a mai declarat că la nivel naţional trebuie construite 15 astfel de arhive în condiţiile în care instanţele şi parchetele sunt obligate să păstreze documentele cu care lucrează pentru o perioadă de 90 de ani.