Aquatim extinde rețeaua de contoare inteligente

Aquatim continuă digitalizarea infrastructurii de apă din Timișoara, prin montarea altor 4.500 de contoare inteligente, în cartierele Lipovei, Aradului, Torontalului și Ronaț.

Contoarele inteligente de apă rece, echipate cu sisteme de înregistrare de date în timp real si module de comunicație pentru măsurarea consumului de apă, permit citirea orară și transmisia zilnică a datelor, situații de consum anormal (consum prea mare, consum prea mic), încercări de manipulare a mecanismului, starea bateriei etc., transmite Aquatim.

Înlocuirea contoarelor existente cu cele noi se va desfășura pe o perioadă de patru luni. În prezent, Timișoara dispune deja de aproximativ 15.000 de contoare inteligente, la care se adaugă circa 3.000 în Moșnița Nouă și 2.000 în Ghiroda.

Pentru montarea noilor dispozitive, este necesară întreruperea alimentării cu apă timp de aproximativ zece minute. Clienții vor fi anunțați în prealabil cu privire la data programată a intervenției, pentru a permite accesul echipelor în căminele de apometru.

Prin acest proiect, mai spun oficialii Aquatim, se face un pas important spre modernizarea și digitalizarea serviciilor de alimentare cu apă, oferind clienților soluții eficiente pentru un consum sigur și transparent.