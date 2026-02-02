Aproape 180.000 de arbori și 627 de hectare, în Registrul Local al Spațiilor Verzi din Timișoara

Aproape 180.000 de arbori și 627 de hectare de zone verzi sunt inventariate în Registrul Local al Spațiilor Verzi, instrument recepționat de către Primăria Timişoara. Inventarul anterior, vechi de aproape 25 de ani, nu reflecta realitatea din teren în contextul dezvoltării urbane accelerate și extinderea cartierelor, spune Municipalitatea.

Cu date la zi, Primăria Municipiului Timișoara transmite că poate identifica rapid zonele cu deficit de vegetație și poate planifica unde pot fi amenajate noi zone verzi.

„În sfârșit Timișoara știe exact ce patrimoniu verde are și cum îl protejează. Avem arbori de 30 de metri care sunt parte din identitatea orașului, dar vedem clar și unde e nevoie de noi plantări și de extinderi ale zonelor verzi. E un avantaj faptul că Registrul Spațiilor Verzi poate fi actualizat constant, astfel încât deciziile noastre să se bazeze pe date reale, la zi. Este un instrument esențial pentru a planifica dezvoltarea orașului cu respect față de verdele existent. Timișorenii pot consulta aceste informații și pot contribui direct”, spune primarul Dominic Fritz.

Registrul Local al Spațiilor Verzi permite integrarea spațiilor verzi în proiecte precum cele de mobilitate sau regenerare urbană. În plus, instrumentul asigură o evidență exactă a arborilor, inclusiv starea lor de sănătate, informații necesare pentru întreținerea și protejarea lor. Printre cei mai înalți arbori din Timișoara se numără frasinii și stejarii din zona Muzeului Satului Bănățean, care au atins înălțimi de până la 30 de metri. Potrivit Primăriei, cel mai gros arbore din oraș este platanul secular de la Colegiul Național Bănățean, cu un diametru de peste doi metri. Prin comparație, platanul de pe strada Pomiculturii, din cartierul Lipovei, are un diametru de aproximativ 170 de centimetri. La nivelul întregului oraș, 1 din 6 arbori are o înălțime mai mare de 10 metri, iar doar 1 din 250 a depășit 20 de metri înălțime.

Registrul include toate terenurile publice intravilane care sunt încadrate ca spații verzi, precum parcuri, păduri, aliniamente stradale sau amenajări floricole. Acesta este integrat în sistemul GIS al Municipalității și poate fi consultat pe harta.primariatm.ro. Rreprezentanţii Municipalităţii spun că datele vor fi actualizate constant, iar timișorenii pot să contribuie la menținerea acurateței bazei de date prin platforma sesizari.primariatm.ro. Unele intervenții recente, precum arborii plantați în cea mai recentă campanie, vor fi integrate etapizat în registru.

Municipiul Timișoara nu a dispus până acum de un registru funcțional al spațiilor verzi, documentul aprobat în 2017 fiind anulat în instanță. Procesul demarat în 2023 a inclus dezvoltarea platformei digitale, inventarierea arborilor și a suprafețelor verzi cu echipamente specializate, verificarea datelor și instruirea personalului din Primărie. Elaborarea registrului a fost realizată printr-un contract în valoare de 2,8 milioane lei (cu TVA inclus), cu asocierea Eterra Map SRL – Megagis SRL.