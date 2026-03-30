Aproape 150.000 de români suferă tulburare afectivă bipolară

„Sunt bipolar”, expresia folosită frecvent, în mod greșit, pentru a descrie schimbări normale de dispoziție, creează confuzie și banalizează o afecțiune psihiatrică severă, atrag atenţia medicii specialişti. De Ziua Mondială a Tulburării Afective Bipolare, medici de la Spitalul Clinic CF Timișoara vorbesc despre ceea ce este, cu adevărat, tulburarea afectivă bipolară, dincolo de mituri și etichete folosite greșit.

Cu toții avem zile mai bune și zile mai grele. Putem fi iritați dimineața și mai relaxați seara, dar asta ține de natura umană. Boala înseamnă, însă, episoade extreme, greu de controlat, cu schimbări intense, care nu depind de un context anume, nu apar de la o oră la alta și nu sunt controlabile prin voință. (…) Tulburarea afectivă bipolară este o afecțiune psihiatrică în care dispoziția nu mai variază în limitele obișnuite, ci apar episoade clare, intense, de două tipuri: unele în care persoana are energie foarte crescută – vorbim de manie sau hipomanie – și altele în care apare depresia. Nu sunt simple stări de moment, ci perioade care durează zile, săptămâni sau chiar mai mult și care influențează profund viața pacientului, atrag atenţia medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara.

„În fazele de manie sau hipomanie, persoana poate dormi foarte puțin fără să se simtă obosită, poate vorbi mult și rapid, poate avea multe idei și planuri în același timp. Devine impulsivă, face cheltuieli exagerate și ia decizii riscante. În formele mai intense, aceste stări pot merge mai departe și pot apărea convingeri puternice care nu corespund realității. De exemplu, pacientul își imaginează că are abilități speciale, un rol important sau chiar o misiune aparte. În episoadele depresive, apar tristețea persistentă, lipsa energiei, pierderea interesului pentru lucruri care înainte îi făceau plăcere, dificultăți de somn sau de concentrare, retragere socială, idei de vinovăție sau inutilitate. Aceste stări nu sunt trecătoare și nu dispar de la sine”, explică dr. Maria-Angela Toth, medic primar psihiatru Spitalul Clinic CF Timișoara.

Cu tratament adecvat și monitorizare, mulți pacienți pot duce o viață echilibrată și funcțională. Tratamentul poate include medicație, psihoterapie și ajustări ale stilului de viață.

„Este important să nu ne grăbim să punem etichete, dar, în același timp, să nu ignorăm semnele atunci când devin persistente și afectează viața de zi cu zi. Tulburarea afectivă bipolară nu este o «slăbiciune» și nu este o alegere. Este o afecțiune medicală care trebuie înțeleasă și tratată. Iar banalizarea ei îi poate face pe cei care suferă cu adevărat să se simtă neînțeleși sau judecați. În plus, confuzia poate întârzia diagnosticul corect”, mai spune dr. Maria-Angela Toth.

Ziua de 30 martie a fost aleasă ca Ziua Mondială a Tulburării Afective Bipolare, deoarece coincide cu ziua de naștere a pictorului Vincent van Gogh, care, deși nu a avut un diagnostic confirmat de tulburare afectivă bipolară, este asociat simbolic cu sănătatea mintală și suferința psihică.