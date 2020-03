Apel disperat al medicilor ATI din Spitalul Municipal Timișoara: „Urmează să preluăm pacienţii critici Covid. Cum, cu măşti improvizate?

Colectivul Secției Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Municipal de Urgență Timișoara, unde vor ajunge curând bolnavi de Covid-19, lansează spre autorități un strigăt de ajutor: „Cerem achiziţionarea de urgenţă a echipamentului corespunzător de protecţie a personalului care se va confrunta în scurt timp cu acest «tsunami» medical. Trebuie să facem ceva, altfel s-ar putea să fim următoarele victime ale acestui sistem deficitar!”

Medici ATI: „S-ar putea să fim următoarele victime”

Conform așa-numitului „Plan alb”, Spitalul Municipal de Urgență Timişoara, care aparţine de Primăria Timişoara, este următorul care va prelua pacienţii critici infectați cu noul Coronavirus, Covid-19. 16 medici din Secția ATI I sunt disperați și spun că se tem că vor intra în această bătălie cu mănuşi de uz veterinar cumpărate de ei și cu măşti improvizate.

„Situaţia de aici începe să fie disperată. Fiindcă am intrat în război cu mâinile goale”, transmite personalul ATI într-un comunicat trimis redacției. Medicii ATI spun că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, când OMS a declarat pandemie, echipa ATI a Municipalului timișorean a început să se pregătească atât cât a putut: „Am strâns bani de la tot colectivul de medici ATI I, am cumpărat combinezoane impermeabile de unică folosinţă (concepute pentru zugravi), cizme, bonete, mii de șorțuri impermeabile, viziere, măşti de protecţie împotriva toxicelor. Unii am primit şi donaţii din partea prietenilor sau familiei. Din păcate, nu am reuşit să achiziţionăm măşti cu protecţie pentru procedurile aerosolizante ale pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu Covid-19”.

Medicii ATI de la Spitalul Municipal mai spun că au primit 13 echipamente complete de protecţie, în 13 martie, după care au făcut repetate referate către conducerea spitalului, care le-ar fi răspuns că trebuie să rămână raţionali, pentru că nu tratează pacienţi Covid și asigurându-i că există o hotărâre la nivel local în baza căreia cazurile de terapie intensivă vor fi preluate iniţial de Spitalul „Victor Babeş” Timişoara, apoi de Spitalul Județean din Timișoara, în Clinica de Ortopedie, unde un etaj întreg a fost amenajat pentru a fi folosit exclusiv pentru pacienţii cu Covid-19. Spitalul Municipal, li s-a mai spus, va prelua doar cazuri chirurgicale Covid în circuitul separat, la ATI Oncologie, la parterul instituției.

Între timp însă, în 21 martie, medicii ATI de la Municipalul timișorean spun că au primit „Planul alb” pentru organizarea sistemului spitalicesc în Timiş și că, potrivit acestuia, în faza a doua, adică după Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeş”, cazurile complicate ATI vor ajunge la Spitalele CFR Timişoara, Municipal Lugoj şi Municipal Timişoara. Doar că, în momentul de față, doar Municipalul timișorean le poate prelua de fapt. „Spitalul CF iese din schemă, fiindcă nu au nici măcar linie de gardă ATI, şi probabil nu au personal instruit în ventilaţia mecanică a pacientului critic. Secţia ATI a Spitalului Lugoj este închisă de două zile, pentru decontaminare, după confirmarea a două cazuri Covid în ATI. Personalul lor este în carantină, deci încă o secţie este ieşită din schemă Ultimul pacient al secţiei ATI din Lugoj, care a fost izolat în timpul staţionării pe Terapie Intensivă, a fost transferat în clinica noastră joi (26 martie – n,r.). Datorită faptului că acest pacient vine dintr-o secţie compromisă, am luat măsuri de protecţie de la internarea lui. Ne-am reorganizat în ture, atât medicii, cât şi asistentele, iar la 48 ore de la internare nu mai avem nici măcar unul din cele 13 combinezoane de protecţie oferite de management. Pacientul a fost negativ la prima recoltare, urmează să recoltăm şi a doua oară înainte a relaxa orice măsură de protecţie”, se mai arată în scrisoarea medicilor timișoreni.

Așadar, conform „Planului alb”, Spitalul Municipal Timişoara va fi următorul care va prelua pacienţii critici Covid. „Cum? Cu mănuşile de uz veterinar cumpărate de noi? Cu măşti improvizate?”, se întreabă echipa ATI a Municipalului timișorean.

Medicii de aici spun că au informaţii că spitalele care vor fi implicate în faza a treia de îngrijire a pacienţilor critici Covid au primit deja sute sau chiar mii de echipamente, ultimele fiind distribuite în această noapte de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat, din care, afirmă, ATI Spitalul Municipal Timişoara nu a primit nici unul. La fel, nici teste rapide. Vineri, 27 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trimis 2980 de costume de protecție și și 180 litri de dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de tip înalt a suprafețelor, care au fost distribuite Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat”, Serviciului de Ambulanță Județean, Direcției de Sănătate Publică, Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara și Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

Personalul ATI avertizează că se află într-o situaţie dramatică în care nu pot continua să-și facă datoria: „Suntem 16 medici ATI în această clinică care vor trata pacienţi Covid/ pacienţi non-Covid din toate clinicile auxiliare aferente şi vom asigura liniile de gardă. Nu ne permitem să pierdem personal din cauza lipsei de implicare a structurilor responsabile. Alături de noi luptă întreg personalul mediu care la rândul lor trebuie să fie protejaţi. Toţi avem familii, oameni dragi cu care vom intra în contact şi riscăm atât noi, cât şi cei dragi nouă să avem de suferit de pe urma iresponsabilităţii oamenilor care ne conduc din birouri. Vă rugăm să ne asiguraţi bună desfăşurare a activităţii în ceea ce priveşte managementul pacientului cu Covid-19. Ne aşteaptă săptămâni sau luni extrem de grele. Cerem autorităţilor responsabile achiziţionarea de urgenţă a echipamentului corespunzător de protecţie a personalului care se va confrunta în scurt timp cu acest «tsunami» medical. Credem că e momentul să ne trezim cu toţii la realitate. Trebuie să facem ceva, altfel s-ar putea să fim următoarele victime ale acestui sistem deficitar!”, conchid cei 16 medici ATI de la Spitalul Municipal Timișoara.

Conducerea Spitalului Municipal: „Comenzile întârzie din cauza crizei de materiale sanitare”

Ramona Gîdea, director Îngrijiri Medicale la Spitalul Municipal Timișoara, spune că au fost lansate comenzi de achiziție de materiale de protecție de aproape două săptămâni, dar onorarea comenzilor întârzie din cauza crizei de materiale sanitare.

Măsuri de protecție suplimentară pentru personalul ATI

Potrivit unui Ghidului de management: Infecția cu Covid-19 în secțiile ATI, întocmit de specialiști din cadrul Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, pentru personalul medical care îngrijește pacienți cu Covid-19 în secțiile ATI masca chirurgicală nu este suficientă.

Medicii, asistentele și infirmierele ATI trebuie să-și ia precauții generale de contact, adică peste uniformă (de unică folosință, compusă din bluză și pantalon) se va îmbrăca un halat chirurgical impermeabil de unică folosință, iar peste acesta, eventual un șorț de plastic de unică folosință, bonetă și botoși.

În cazul îngrijirilor curente acordate pacienților la care nu se inițiază manevre generatoare de aerosoli, pe lângă precauțiile generale de contact sunt necesare purtarea de mască chirurgicală sau mască N95/PFF2 și ochelari de protecție.

În cazul îngrijirilor acordate pacienților la care se vor iniția manevre generatoare de aerosoli – care implică mai multe tipuri de ventilație, aspirație secreții, bronhoscopie etc. –, la precauțiile generale de contact se adaugă obligația de a purta o mască PFF3 (sau, în lipsă, mască N95/PFF2) sau aparat mască cu purificator de aer (care, spun specialiștii ATI nu există, în prezent, în țară), ochelari de protecție și echipament de protecție oculară, așa-numita vizieră.

În toate situațiile de mai sus, în locul halatului chirurgical impermeabil de unică folosință pot fi utilizate combinezoane dar numai dacă acestea se potrivesc fizicului persoanei care le îmbracă, dacă nu se rup și dacă sunt impermeabile, atrag atenția reprezentanții SRATI.