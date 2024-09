Aparatură și echipamente medicale de ultimă generație la Spitalul “Victor Babeș” Timişoara

300 de dispozitive și aparate medicale, printre care echipamente de laborator, echipamente de chirurgie, sisteme de monitorizare a pacienților, în valoare de peste 23 de milioane de lei, vor ajunge în următoarele săptămâni în Spitalul „Victor Babeș” Timișoara.

„De aproape patru ani am început o campanie de modernizare a spitalului. Din Cenușăreasa sistemului medical din Timișoara, am reușit încet să îl transformăm într-un spital modern, cu dotări de ultimă generație. Am început cu refacerea infrastructurii hoteliere, unde mai avem însă de lucrat, am continuat cu dotarea laboratorului de radiologie, unde avem funcționale două computere tomograf, un aparat Dexa și un mamograf, iar în această toamnă vom da drumul și la RMN de 3 Tesla și la PET-CT. Am dotat laboratorul cu echipamente care să ofere rezultate cât mai rapide și clare. Acum avem o nouă sarjă de echipamente care vor fi distribuite în toate secțiile spitalului”, declară prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Printre echipamentele care vor intra în dotarea unității sanitare, un total de 317, se numără mai multe ecografe, inclusiv un ecograf Doppler, echipamente de endoscopii, paturi și fotolii medicale, echipamente destinate secției de chirurgie toracică, inclusiv o nouă masă de operații, aparate EKG, polisomnograf, dar și sisteme de monitorizare și tratament pentru pacienți, sisteme de compresie pneumatică, injectomate și infuzomate. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la peste 23,7 milioane de lei, inclusiv TVA. 90% din valoarea finanțării a fost asigurată de Ministerul Sănătății, iar 10% din bani vin de la Primăria Timișoara.

„O parte din echipamente sunt destinate dotării noii clădiri P+2 din curtea spitalului, care este, din păcate, încă în faza de construcție, dar sperăm ca până anul viitor constructorul să o finalizeze, astfel încât, atunci când clădirea va fi recepționată, să o avem deja utilată cu tot ce trebuie pentru a muta pacienți în ea și a începe tratamentele. Ne dorim să transformăm Spitalul «Victor Babeș» într-un adevărat hub medical, nu doar din punct de vedere imagistic”, mai spune Cristian Oancea.

Achiziția și dotarea spitalului cu aceste echipamente și aparatură se vor finaliza până la sfârșitul acestui an. În pregătire, anunţă oficialii spitalului, există un proiect suplimentar care vizează modernizarea și dotarea Secției de Terapie Intensivă.