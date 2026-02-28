Anne Applebaum, conferință la Universitatea de Vest din Timișoara

Una dintre cele mai influente voci ale reflecției contemporane asupra democrației, Anne Applebaum, laureată a Premiului Pulitzer și una dintre cele mai respectate analiste politice ale momentului, va fi prezentă la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru un dialog dedicat provocărilor actuale ale societăților democratice.

Evenimentul, intitulat „Why Democracies Turn Against Themselves – A Dialogue with Anne Applebaum”, propune, într-o conversație moderată de jurnalistul Marian Voicu, o analiză lucidă asupra fragilității democrațiilor contemporane, ascensiunii autoritarismului și responsabilității societăților libere într-un context internațional marcat de tensiuni și transformări profunde.

Dialogul – se va desfășura în limba engleză și va beneficia de traducere simultană – va avea loc în 12 martie, de la ora 18, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara. Participarea se face pe baza completării formularului de înscriere disponibil AICI.

Evenimentul face parte din seria „Idei care schimbă lumea”, inițiativă prin care UVT aduce la Timișoara voci relevante ale spațiului public contemporan. Sponsor al evenimentului este Nord One și Fundația Alber, iar parteneri: Raiffeisen, FilTM, Aquatim și Cărturești.

Anne Appebaum (n. 25 iulie, 1964) este ziarist și istoric american. În 1992 s-a căsătorit cu Radoslaw Sikorski, ulterior ministru al Apărării în Polonia și mareșal al Seimului. Cuplul are doi băieți, Aleksander și Tadeusz. Anne Applebaum a devenit cetățean polonez în 2013. Vorbește fluent polona și rusa.

A scris pe larg despre marxism-leninism și dezvoltarea societății civile în țări din Europa Centrală și de Est. A lucrat la The Economist și la The Spectator și a fost membru în consiliul editorial de la The Washington Post (2002-2006). A câștigat Premiul Pulitzer în aprilie 2004 pentru cartea Gulag: O istorie, publicată în anul anterior. Este corespondentă la The Atlantic și senior fellow la The Agora Institute at John Hopkins University School of Advanced International Studies.

În limba română i-au apărut volumele: Gulagul. O istorie (2011, Humanitas), Cortina de Fier. Represiunea sovietică în Europa de Est, 1945-1956 (2016 și 2025), Axa autocraților (2025) și Foametea roșie. Războiul lui Stalin împotriva Ucrainei (2026), la editura Litera.