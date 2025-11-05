Angela Cozma, campioană europeană la atletism, bursă specială din partea UVT

Campioana europeană la atletism Angela Cozma, elevă la Şcoala Generală din Moraviţa, a fost recompensată, astăzi, de conducerea Universității de Vest din Timișoara.

Prin pregăritire intensivă, începută de la vârsta de nouă ani, Angela Cozma a câștigat peste 50 de medalii. Cele mai importante rezultate obținute au fost: cel de vice-campioană europeană (2023), cele șapte titluri de campioană și vice-campioană națională, iar în 2025 cel de vice-campioană balcanică și locul 10 la nivel mondial.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Gabriel Pirtea, a fost prezent la evenimentul de premiere și a anunțat un set de beneficii pentru susținere pe care Universitatea de Vest din Timișoara îl oferă acesteia: diploma specială UVT; bursa specială de merit sportiv, în valoare lunară de 600 de lei, pentru următoarele 12 luni; un set complet cu echipamentul sportiv, specific Clubului Sportiv UVT; acces gratuit în baza logistică a Clubului Sportiv UVT, pentru antrenamente și pregătire continuă.

„Angela Cozma este un copil talentat, meritând pe deplin setul de beneficii pe care UVT i-l oferă astăzi. Talentul, pasiunea și voința i-au dat puterea de a atinge rezultate foarte bune în competiții internaționale, chiar dacă nu a avut condiții de pregătire corespunzătoare, de la început. Cred că fiecare comunitate locală din acest județ și-ar dori să se mândrească cu o sportivă precum este Angela Cozma. Noi, la UVT, îi oferim susțienere și o încurajăm să se pregătească și să participe la competiții tot mai importante, să fie mesagerul Moraviței și al județului nostru la nivel național și international”, declară Marilen Pirtea.

La evenimentul de premiere, care a avut loca la Şcoala Generală din Moravița au participat reprezentanți ai UVT, primarul Moraviței, Răzvan Brăzdău, antrenorul Eugen Iovan, mama elevei, colegi și prieteni ai acesteia.