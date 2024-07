Andrei Partoş: „Costinești era o insulă, irepetabilă, a unor generații”

O amintire frumoasă din griul sumbru al anilor ’70 – ’80, păstrată de tinerii de atunci, este Costineștiul, cu tot ce însemna el în vremea aceea: Serbările Mării, Radio Vacanța Costinești, Vox Maris, Ring, Divertis, concursurile de frumusețe. Unul dintre oamenii care au resprezentat, ani de zile, sufletul acelei stațiuni a tineretului este Andrei Partoș, vocea Radio Vacanța Costinești, un reper muzical şi cultural al acelor timpuri, și disc-jockey al discotecii Vox Maris.

L-am invitat pe Andrei Partoș, azi vocea „Psihologului muzical” la Radio România Actualități, la un dialog despre Costineștiul acelor ani. Despre ce a fost și ce a însemnat Radio Vacanța Costinești – care emitea doar la difuzoarele de pe plajă, nefiind parte a Radio Vacanței Mamaia, care se auzea și în eter –, despre modul în care procura muzica străină pe care o difuza, despre modurile felurite și inedite în care se distrau tinerii, despre fenomenul blatismului și farmecul pe care, spune, îl primise în stațiune, dar și despre interdicții impuse de Securitate.

Despre Costineștiul anilor ’70-’80 se poate vorbi ca despre un fenomen păstrat în memoria afectivă a câtorva generații. „Spiritul acela venea în primul rând de la noi, cei care făceam radio. De la oamenii care veneau la mare dorind să scape de cenușiul cotidian din orașele lor”, spune Andrei Partoș.

„Prima dată ajunsesem la Costineşti în calitate de disc-jockey”

CV Andrei Partoș Este născut în 31 iulie 1949, la Braşov. Este absolvent al Facultății de Filosofie, secţia Psihologie, a Universității București, în 1974. A fost psiholog clinician, timp de zece ani: întâi la Policlinica de Copii din cadrul Spitalului Județean Constanța (1975-1977), apoi la Spitalul „Poroschia” din Alexandria, (1977-1985). A fost realizator şi prezentator la Radio Vacanţa Costineşti, din 1979, şi DJ în mai multe discoteci, cea mai mare și cunoscută fiind Vox Maris din Costineşti, dar și prezentatorul câtorva sute de spectacole pop-rock. Între 1979-1984 a fost colaborator al Radio Televiziunii Române și a realizat rubrici muzicale pentru Radio Vacanța Mamaia. A fost implicat în lansarea postului Radio Vacanța Costinești, unde a fost redactor muzical permanent din1982 până în 1990. În 1996 a revenit la Vox Radio Vacanța Costinești, unde a mai activat și în anii 1997, 1998, 1999 și 2002. În 1991, a înființat și realizat, împreună cu Lucia Popescu Moraru, emisiunea Vineri noaptea în direct, la Radio România Actualități. Pe lângă colaborarea cu Radio România Actualități, unde din iulie 2003 este realizatorul emisiunii Psihologul estival, a avut emisiuni la radiouri particulare, printre care Radio Total, Activ FM, Romantic FM. Este nu doar jurnalist de radio, ci și de presă scrisă, încă din anul 1983. După 1990, pe lângă colaborări cu diverse ziare și reviste, a înființat câteva reviste: Metronom, Pop Rock & Sport (devenită Pop Rock & Show) și Vox Pop Rock. Din 2018 realizează vlogul Foc de P.A.E. cu participarea unor invitați din diverse domenii.

Multe lume vă identifică, și azi, domnule Andrei Partoş, cu vocea Radio Vacanţa Costineşti. Cum a luat fiinţă acest post de radio în anii ’70?

Mă bucur că o spuneţi, pentru că nu toată lumea percepe aşa. Postul a avut două momente de naştere. Primul, la începutul anilor ’70, când a fost o improvizaţie totală. Tabăra tineretului, a BTT-ului (Biroul pentru Turism şi Tineret – n.r.) nu se întindea pe atunci până în capătul staţiunii, cum a devenit ulterior, ci se termina puţin înainte de Obelisc. Pe partea aceea am început prin a da câte o melodie de pe magnetofon şi mai comentam câte un meci de fotbal pe plajă. Astea au fost începuturile. Atunci au venit în practică la noi, deşi eram nişte amatori în ale radioului, studenții de la „Ştefan Gheorghiu” (Academia omonimă, care era o instituție de învățământ superior afiliată Partidului Comunist Român – n.r.), cu profesori, şi tot în vremea aceea au venit la Costineşti şi oameni de la Radioteleviziunea Română care m-au invitat la o emisiune în direct. De atunci a început colaborarea mea cu Radioul Public.

Radio Vacanţa Costineşti – nici nu ştiu dacă îi pot spune instituţie, că era doar o staţie de radioamplificare – s-a născut propriu-zis când eu am fost interzis şi plecat deja de acolo – în 1979 fusesem trimis acasă de Securitate și șefii de la BTT. În perioada aceea, la Costineşti venise o echipă de la Radio România Tineret şi a creat bazele unui studio cât de cât rezonabil, antifonat, dotat şi ca aspect, şi ca funcţionalitate. Asta s-a întâmplat în 1980-1981. Eu am revenit în 1982-1983.

Dumneavoastră sunteţi absolvent al Facultății de Psihologie. Cum aţi ajuns prima dată la Radio Vacanţa Costineşti?

Prima dată ajunsesem la Costineşti în calitate de disc-jockey – deşi în epocă nu se folosea oficial termenul acesta. În vara lui 1971 făceam discotecă la Casa Studenţilor, în Bucureşti, când eu şi colegul meu George Gold, student și el, am fost rugaţi de directorul Laurenţiu Toma să mergem la Costineşti, pentru că acolo rămăseseră fără formaţie. Am mers şi am făcut la Ring o pseudo-discotecă, era mai degrabă bandotecă, improvizată pe nişte scaune, cu nişte boxe. Am salvat, însă, finalul de sezon, după ce rămăseseră fără formaţie. Formaţiile stațiunii erau, la vremea aceea, Amicii, din Timişoara, şi Cristal, din Galaţi, care cântau alternativ în diferite perioade. Deci prima dată am mers pentru a ţine loc de formaţie, după care am tot revenit, chemaţi fiind de BTT, şi am fost o completare la formaţiile care evolua la Costineşti.

În 1979 aţi fost interzis. De ce ?

În 1979 a fost prima interdicţie. Motivul? Aş fi lăsat un cetăţean german să vorbească la microfonul discotecii Dacia. Am fost turnat de o doamnă ghid – care era soţia domnului Sorin Roşca Stănescu. Aceasta susţinea că germanul ar fi spus nişte lucruri teribile la microfon. De fapt, el îşi anunţase grupul – din RFG – că a doua zi dimineaţă urmau să plece acasă. Pe urmă am aflat că omul avea nişte teorii despre comunism şi situaţia din România – şi avea dreptate, dar nu era epoca potrivită să le spună la noi. Doamna s-a dus la conducerea BTT care, desigur, a luat măsuri. Am fost anchetat de doi securiști şi trimis acasă.

Aţi revenit, însă, la microfon, în 1982.

Da, am revenit, la rugămintea celor de la discoteca Vox Maris şi a oamenilor de la Radio Vacanţa care m-au invitat să colaborăm. Aşa că din 1982 am venit vară de vară la Radio Vacanța Costineşti. În 1985 am devenit angajatul BTT, aşa că am răspuns de tot postul de radio. Până să vină, detaşaţi, jurnalişti de la Televiziune sau de la Radio, făceam singur totul. Începeam sezonul cu puţin înainte de 1 mai şi îl terminam pe la finalul lunii septembrie, uneori chiar început de octombrie.

Deci eraţi angajatul BTT-ului, nu al Radiodifuziunii române?

Da. Niciodată nu am fost angajatul Radiodifuziunii române, doar colaborator. Din 1985, însă, am fost interzis şi acolo pentru că aveam rude din străinătate şi pentru că mă iubeau foarte mulţi. (Râde.) Mi s-a cerut înapoi legitimaţia de colaborator. Nu am mai călcat, până în 1990, în cele două instituţii media.