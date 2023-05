Andrei Oișteanu va conferenția la Timișoara

La invitația Universității de Vest din Timișoara, Andrei Oișteanu, reputat istoric al religiilor, va conferenția la Timișoara, pe tema „Diavolul și bunul Dumnezeu. Problema dualismului religios în Europa de Sud-Est. De la Gaster și Hașdeu, la Eliade și Culianu”. Conferința va fi moderată de scriitorul și profesorul universitar Mircea Mihăieș.

Conferința va avea loc miercuri, 17 mai, de la ora 18, în amfiteatrul A01 al Universității de Vest din Timișoara.Conferința va fi o incursiune în lumea dualismului religios, explorând opiniile și contribuțiile unor personalități precum Gaster, Hașdeu, Eliade și Culianu, care au influențat și modelat modul în care ne raportăm la aceste concepte.

Andrei Oişteanu, specialist în etnologia, antropologia culturală, istoria religiilor şi a mentalităţilor, este cercetător, membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Româna şi profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Este autorul volumelor Grădina de dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice, Dacia, 1980 (Polirom, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească, Minerva, 1989; Cutia cu bătrâni (roman), Meta, 1995 (Cartea Românească, 2005; Polirom, 2012); Mythos & Logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală, Nemira, 1997 (1998); Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central-european, Humanitas, 2001 (2004; Polirom, 2012); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească, Polirom, 2004 (2013); Religie, politică şi mit. Texte despre M. Eliade şi I.P. Culianu, Polirom, 2007 (2014); Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură, Polirom, 2010 (2011, 2014, 2019); Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, Polirom, 2016 (2018).

A publicat și în alte limbi: Cosmos versus Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture, The Romanian Cultural Foundation, 1999; Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2002; A képzeletbeli zsidó a roman kultúrában (ediţia în maghiară a volumului Imaginea evreului), Kriterion Könyvkiadó, 2005; Il diluvio, il drago e il labirinto: Studi di magia e mitologia europea comparata, Fiorini, Verona, 2008; Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures, University of Nebraska Press, Lincoln & London, 2009; Konstruktionen des Judenbildes: Rumänische und Ostmitteleuropäische Stereotypen des Antisemitismus, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2010; Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine, Non Lieu, Paris, 2013; Rauschgift in der rumänischen Kultur: Geschichte, Religion und Literatur, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2013; L’immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale, Belforte, Livorno, 2018.

De asemenea, a contribuit cu studii şi eseuri la peste patruzeci de volume colective publicate în ţară şi în străinătate.

Andrei Oişteanu a fost distins cu Ordine della Stella della Solidarietà Italiana conferit de Preşedintele Italiei, în anul 2005, şi cu Ordinul Naţional Steaua României conferit de Preşedintele României, în 2006.

Conferința pe care o susține la Timișoara face parte din programul cultural La UVT, Cultura este Capitală”, inclus în Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, finanțat de Primăria Timișoara, prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023.