Analog Mania transformă muzica în laborator experimental

În continuarea atelierelor de fotografie, organizate în colaborare cu Iris Photo Club, festivalul internațional Analog Mania, ajuns la ediția a XIII-a, propune o serie de evenimente cu accent pe sunet, în care muzica devine un laborator experimental cu instrumente personalizate, amplificatoare pe tuburi și sunete de sinteză.

Evenimentele vor avea loc în Casa Tineretului (unde pot fi vizitate și expozițiile), astfel:

Atelierele No-Input & Modular Modding System (Galeria Subsol)

Joi, 30 octombrie, de la ora 19;

Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 14;

Joi, 6 noiembrie, de la ora 19;

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 19.

Crearea de sunete noi prin oscilație „no-input” cu instrumente de muzică inițial concepute pentru altceva nu mai este de mult ceva nou, spun organizatorii: „Totuși, manipularea și interpretarea acestor sunete folosind Modular Modding System marchează o premieră. Emil Kindlein experimentează o călătorie prin sunet și circuite electronice”.

Vineri, 31 octombrie, de la ora 19, va avea loc, în Music Hub TM (etajul II al Casei Tineretului), o prezentare a lutierului George Guga. Publicul este invitat să audă cum sună reinterpretarea instrumentului tradițional românesc cu coarde, în paradigma chitarelor electrice Fender cu corp solid din anii 1950: Cobza electrică.

Marți, pe 4 noiembrie, de la ora 19, tot în Music Hub TM va avea loc prezentarea Modular Modding System în amplificatoarele cu tuburi Kindlein. Participanții vor descoperi modul în care Modular Modding System transformă circuitele clasice de amplificatoare cu tuburi, creând noi texturi și posibilități sonore. Emil Kindlein va explora limitele circuitelor clasice de amplificatoare cu tuburi prin modificări modulare și intervenții creative asupra componentelor. Evenimentul va demonstra transformări live ale semnalului, evidențiind schimbările de timbru și noi texturi tonale rezultate din reconfigurarea traseelor semnalului. Se recomandă participarea cu propria chitară pentru a testa direct efectele experimentului.

Miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19, se încheie seria evenimentelor cu prelegerea urmată de dezbatere The Digital Revolution is Over. Welcome to the Post-Digital, în sala de spectacole a Casei Tineretului. Va fi o întâlnire dedicată explorării conceptului de post-digital: contextul istoric al apariției termenului, primele sale mențiuni în cultură și artă, direcțiile actuale ale gândirii post-digitale, precum și prezența sa în Analog Mania.

Expozițiile Analog Mania pot fi vizitate până în 9 noiembrie la Casa Tineretului din Timișoara și cuprind lucrările a peste 80 de artiști din 28 de țări.

Festivalul Analog Mania este organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Ambulanța Culturală, cu sprijin din partea voluntarilor internaționali aduși la Timișoara prin programul Corpul European de Solidaritate.