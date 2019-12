Ambasadorul SUA, la Timişoara, pentru a comemora 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989

Noul ambasador al SUA la Bucureşti, de origine română, E.S. Adrian Zuckerman, se va afla mâine la Timişoara unde va participa la evenimente dedicate marcării a 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989.

Vineri, 20 decembrie – dată la care, în urmă cu 20 de ani, Timişoara era declarată primul orşa liber de comunism –, la fosta Garnizoană din Piaţa Libertăţii va fi organizată festivitatea de montare a plăcii comemorative bilingve oferită de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump: „Această placă este dedicată spre eternă amintire locuitorilor eroici ai Timişoarei şi martirilor care au pierit în urmă cu treizeci de ani, luptând pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, în Decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria! Dumnezeu să binecuvânteze poporul român!”

De la ora 15, la American Corner Timișoara, în cadrul Bibliotecii JudețeneTimiș, ambasadorul SUA, E.S. Adrian Zuckerman, va susține un discurs în fața a aproximativ 30 de liceeni din Timișoara. În continuare, profesorul de istorie Adrian Kali le va împărtăși elevilor din experiența trăită în Timișoara, când a fost împușcat în timpul Revoluției. -De la ora 15,30 la Opera Română va fi organizată şedinţa festivă pentru marcarea a 30 de ani de la Revoluţie, eveniment la care vor participa şi invitaţi străini, inclusiv reprezentanţi ai unor oraşe înfrăţite.

Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat îndatoririle de Ambasador al Statelor Unite în România.

Ambasadorul Adrian Zuckerman este un avocat renumit în New York şi, înainte de numire, era partener în domeniul dreptului imobiliar la firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Potrivit Ambasadei SUA la Bucureşti, el a îndrumat cu succes importanţi clienţi persoane fizice şi juridice prin numeroase tranzacţii şi litigii sofisticate şi complexe. Adrian Zuckerman a fost şi preşedintele unui comitet de evaluare a judecătorilor candidaţi pentru posturi la instanţa civilă din New York şi arbitru al Consiliului profesioniştilor din domeniul imobiliar al oraşului New York.

Adrian Zuckerman a imigrat în Statele Unite din România la vârsta de zece ani şi vorbeşte limba română fluent. Implicat activ în iniţiative filantropice şi educaţionale, el a fost membru al consiliului de administraţie al Kids Corp., organizaţie non-profit care îi sprijină pe copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey şi a fost membru al consiliului absolvenţilor New York Law School. La Massachusetts Institute of Technology (MIT), Adrian Zuckerman a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţele vieţii şi o diplomă de licenţă în management de la Sloan School of Management a MIT. El a obţinut de asemenea o diplomă în drept de la New York Law School.