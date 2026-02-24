Ambasadorul Portugaliei în România conferenţiază la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara organizează unnou eveniment în cadrul seriei „Ambasadori în dialog @UVT”. Invitat este E.S. Paulo Cunha Alves, Ambasadorul Portugaliei în România.
Ambasadorul Paulo Cunha Alves propune comunității timișorene un dialog cu tema „Relațiile bilaterale dintre Portugalia și România. Diplomația culturală prin promovarea limbii și culturii portugheze”.
Conferinţa va avea loc miercuri, 25 februarie, de la ora 11.30, în amfiteatrul A11 al Universităţii de Vest din Timişoara. Evenimentul va include, de asemenea, prezentarea unui film documentar realizat de lect. dr. Vlad Dobroiu.
Evenimentul va oferi participanților oportunitatea de a descoperi perspective diverse asupra rolului limbii și culturii în relațiile internaționale, subliniind importanța educației ca instrument al diplomației culturale și al cooperării academic, transmit organizatorii.
