Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, în vizită la Universitatea de Vest din Timişoara

Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, şi-a anunţat participarea la întâlnirea cu echipa academică și studenții noului program MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor) de la Universitatea de Vest din Timişoara.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Economie și de Administrarea a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara şi va avea loc vineri, 6 martie, de la ora 16, în amfiteatrul din sediul principal FEAA (str. J.H. Pestalozzi, nr. 16).

Diplomatul britanic se va întâlni cu echipa academică și studenții noului program MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor), organizat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea de Vest din Timișoara și University of West London.

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții instituțiilor partenere. Conducerea UVT va fi reprezentată de prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, iar Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor va fi reprezentată prin decanul acesteia, conf. univ. dr. Claudiu Boțoc, alături de profesori și cercetători din domeniul științelor umaniste. Din partea University of West London vor participa Peter John, președinte și Vice-Chancellor UWL, și Suresh Gamlath, Pro Vice-Chancellor Business Development and Partnerships. În cadrul întâlnirii, universitățile partenere vor realiza o prezentare generală a modului în care au debutat activitățile didactice din primul an de studii al acestui program MBA, iar Excelența Sa, ambasadorul Giles Portman, va avea o intervenție specială consacrată diplomației academice și relațiilor universitare româno-britanice.

Noul program de masterat a debutat în toamna anului trecut, în acest an universitar constituindu-se prima grupă de studenți înscriși în noul program MBA. Programul aduce o premieră în spațiul universitar din regiune, fiind singurul de acest tip din regiune, destinat persoanelor din middle management, cu minimum cinci ani de experiență profesională, specialiști care doresc să avanseze către poziții de conducere superioare și/sau să își schimbe cariera, fără a fi nevoie de o întrerupere semnificativă în viața profesională. Toate cursurile se desfășoară în Timișoara, iar absolvenții sunt dublu certificați, după parcurgerea celor patru semestre de studii, printr-o diplomă de MBA de la UWL și o diplomă de Master de la UVT. Disciplinele sunt predate atât de către experți din mediul academic, cât și din mediul de afaceri, profesori de la WUT și UWL, dar și de profesioniști din sectorul privat și public.