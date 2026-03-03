Alţi 13 kilometri din rețeaua de termoficare a Timişoarei, modernizaţi

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că a atribuit contractul pentru modernizarea a aproximativ 13 km din rețeaua primară de termoficare, pe tronsoane unde se înregistrează în prezent cele mai multe avarii și cele mai mari pierderi de energie.

Investiția consolidează eforturile pentru modernizarea rețelei și vine în completarea proiectului prin care municipalitatea a înlocuit aproape 30 de kilometri de conducte și a modernizat 25 de puncte termice în ultimii ani. Prin noul contract, magistralele degradate vor fi înlocuite integral, iar tronsoane din conductele, aflate încă la suprafață, vor fi introduse în subteran.

„E un proiect crucial pentru reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție a căldurii și a apei calde. E, în același timp, un proiect care va crește calitatea spațiului public: multe din conductele uriașe, ruginite, care pleacă de la CET Sud și care acum sunt la suprafață vor fi înlocuite și mutate în subteran. Vom traversa cu șantierul 9 cartiere ale Timișoarei și sunt încrezător că la finalul proiectului calitatea serviciilor pentru timișoreni va fi mai bună”, spune primarul Dominic Fritz.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a magistralei principale care pleacă de la CET Sud și asigură distribuția agentului termic în întreg orașul a fost atribuit Asocierii Construcţii Erbaşu S.A. (lider de asociere), Energomontaj S.A. (asociat), Conest S.A., IPCT Instalaţi S.R.L. și Mecatron S.R.L. Contractul de proiectare și execuție, în valoare de 211.500.000 de lei (fără TVA), va fi semnat în perioada următoare, iar lucrările sunt estimate la 33 de luni.

Investiția Municipalității include reabilitarea a 13 kilometri de rețele termice primare și lucrări la infrastructura conexă, intervenții care vor reduce semnificativ numărul avariilor și vor asigura o furnizare mai stabilă a energiei termice către consumatori.

Sunt incluse segmente din rețeaua primară de pe următoarele străzi: Calea Chișodei, str. Eternității, Izlaz, Letea, bulevardul Liviu Rebreanu, str. Ranetti, Mureș, Zarand, str. Mareșal Al. Averescu, Al. Ferkel Suteu, str. D. Jugănaru, str. General Constantin Prezan, Versului, bulevardul Coposu, str. Pestalozzi, Aleea FC Ripensia, str. Filaret Barbu, Brașov, Piața Plevnei, str. Berthelot, Mendeleev și Calea Bogdăneștilor, de la Brediceanu la Mendeleev. În proiect sunt incluse și tronsoane de pe străzile: Matei Basarab, Pictor Zaicu, Ion Inculeț, Stelelor, Martir Ovidiu Munteanu, Martir Anton Florian, Ioan Nistor, Pomiculturii, Demetriade, Iași, Dr. Alexandru Martha, Valeriu Braniște, Mocioni, Brândușei, Calea Torontalului, Calea Alexandru Ioan Cuza, Calea Circumvalațiunii, Intrarea Zânelor, Regimentul 13 Călărași, Abrud, Al. Vaida Voievod, Prof. Lintie Dionisie și Parcul Botanic.

În urma modernizării, cantitatea de energie livrată în sistem centralizat va crește cu aproximativ 269.000 MWh/an, chiar din primul an de la finalizarea lucrărilor. Totodată, pierderile tehnologice vor fi diminuate cu peste 44.700 MWh anual, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea cu aproximativ 18.733 de tone pe an.

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană etapa III. Lot 1” are o valoare totală de 368.519.266 lei (inclusiv TVA), din care 248.820.000 lei reprezintă finanțare europeană câștigată de municipalitate de la Ministerul Energiei, prin Fondul pentru Modernizare, iar diferența va fi asigurată de la bugetul local. Finanțarea nerambursabilă este asigurată în cadrul Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare. Domeniul de investiții 5.3 Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor inteligente de termoficare.

