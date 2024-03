Alin Nica, demis de la conducerea PNL Timiș

La o zi după ce Alin Nica, președintele PNL Timiș, anunța că întreaga delegație liberală din Timiș participantă la Consiliul Național Extraordinar al PNL, a votat în unanimitate împotriva alianței electorale cu PSD, considerând-o nefirească, acest a fost demis împreună cu întreaga conducere a PNL Timiș și PNL Timișoara. Vasile Blaga a fost desemnat președinte interimar al PNL Timiș.

Decizia revocării lui Alin Nica din funcția de președinte al PNL Timiș și numirea interimară la conducerea filialei a lui Vasile Blaga a fost luată de Biroul Politic Naţional al PNL, marţi, 26 martie.

După încheierea ședinței, Alin Nica a declarat, potrivit Agerpres, că a aflat cu neplăcere că „Timişul şi timişorenii au fost vânduţi, ca la piaţă, pe o negociere strâmbă, în defavoarea Partidului Naţional Liberal din Timiş. Am aflat, aşa mi-au spus colegii, că PNL a cedat şantajului PSD cu anticipatele, cedând Timişul şi Timişoara către PSD şi evident că am fost sacrificat de dragul stabilităţii naţionale. Mă bucur dacă eu şi colegii mei de la Timiş suntem sacrificaţi pentru România. Fac cu drag acest sacrificiu, aşa cum l-au făcut miile de timişoreni, în 1989, dar nu pot să accept şi niciunul dintre colegii mei nu acceptă să fim sacrificaţi, aşa cum am fost de fapt, pentru şantajul PSD. Timişul şi Timişoara nu vor fi păcăliţi. Oamenii din Timiş şi din Timişoara vor şti să aleagă. (…) Mi-am luat rămas bun de la colegii mei (…) pentru că pentru noi, cei de la Timiş, această demitere echivalează practic cu o excludere din Partidul Naţional Liberal, pentru că nu vom avea şansa să apărăm ideile unui proiect de dreapta, în jurul PNL, în judeţul nostru”.

Acesta a mai spus că ceea ce se întâmplă la PNL Timiș este foarte grav, filiala îndreptându-se spre disoluţie PNL în Timiş și că Alianţa Dreapta Unită va fi validată ca unic proiect electoral de dreapta. „Tot ceea ce se întâmplă în Timiş va avea un efect de contagiune în toată regiunea şi nu numai, inclusiv la Bucureşti, pentru că liberalii autentici sunt sideraţi de astfel de abordări netransparente şi pe sub masă”, a mai declarat Alin Nica, citat de Agerpres.

În 25 martie, Alin Nica anunță că la Consiliul Național Extraordinar al PNL, convocat în seara de 24 martie, delegația liberală din Timiș, formată din 21 de membri, a votat în unanimitate împotriva alianței electorale cu PSD, considerând-o nefirească.

Cu două zile înainte, Alin Nica făcuse o conferință publică în fața sediului PNL Timiș, anunțând că liderii de la București îi blochează candidatura la Consiliul Județean Timiș pentru că se opune alianței locale cu PSD. „Dorința mea, a filialei PNL Timiș și a celor peste 40 de primari, este una simplă: competiție electorală cu PSD, nu blat cu «arbitrii» de la București. Vreau să îl contracandidez pe Alfred Simonis deoarece este inacceptabil ca un psd-ist să stabilească regulile de joc pentru filiala PNL Timiș. În momentul de față, PNL Timiș are un număr record de primari, are o organizație județeană de care sunt mândru și mai ales, PNL Timiș are coloană vertebrală. Ce vrea Simonis în Timiș, nu este o alianță politică, ci dezintegrarea filialei PNL”, declara Alin Nica.

Acesta mai spunea că a fost întrebat de mai multe ori de ce nu acceptă funcțiile de consolare primite în locul candidaturii la Consiliul Județean Timiș și a fost îndemnat să candideze la Primăria Timișoara, încurajat să se întoarcă cu atacuri murdare împotriva lui Alfred Simonis sau a lui Nicolae Robu. „Nu voi face nimic din aceste lucruri deoarece am repere clare și știu motivul pentru care oamenii mă susțin. Am fost și rămân o prezență curată în politica din Timiș. Cred în bun simț, atât în politică cât și în viața de zi cu zi. Cei care mă cunosc personal pot confirma că niciodată nu am vânat funcții, nu am orgolii și caut să îmi trăiesc viața în echilibru. Înțeleg lupta politică a lui Simonis, dar nu sunt de acord cu ea deoarece lovește în colegii din PNL. Luni de zile, ani chiar, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni, șefi de organizație, responsabili de zonă, au muncit în comunitățile lor, au câștigat respectul alegătorilor și nu vor să se închine PSD-ului. Înțeleg și poziția lui Nicolae Robu care își dorește foarte mult candidatura la Timișoara, dar cred că ar fi fost mai bine dacă venea alături de filiala PNL Timiș, în Piața Unirii. N-ar fi venit pentru mine, ci pentru cei care susțin spiritul și valorile Timișoarei”, a mai spus Alin Nica.