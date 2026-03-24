„Alianța polono-română în perioada interbelică”, celebrată printr-o expoziţie la Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara

Semnarea Alianței militare dintre Polonia și România, în martie 1921 – un pilon al arhitecturii de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est, în perioada interbelică – va fi marcată printr-o expoziţie organizată de Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara cu sprijinul Institutului Polonez din România.

Vernisajul expoziţiei Alianța polono-română în perioada interbelică va avea loc marți, 24 martie, la ora 15, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara.

Expoziția marchează un moment esențial al istoriei europene: semnarea Alianței militare dintre Polonia și România la 3 martie 1921, un pilon al arhitecturii de securitate din Europa Centrală și de Sud-Est în perioada interbelică. Născută din colaborarea strânsă dintre cele două state la finalul Primului Război Mondial, alianța a contribuit decisiv la menținerea stabilității regionale, alături de Mica Antantă și Înțelegerea Balcanică, și a avut un rol important în întârzierea declanșării celui de-al Doilea Război Mondial.

„De-a lungul timpului, cooperarea româno-polonă s-a dovedit un factor constant de echilibru și dialog în Europa, iar expoziția își propune să readucă în atenție această tradiție diplomatică solidă”, reamintesc organizatorii expoziţiei.

La eveniment vor participa Pawel Krzysztof Soloch, ambasadorul Republicii Polonia în România, și Natalia Mosor, director al Institutului Polonez din București. Contextul istoric și relevanța colaborării dintre cele două națiuni vor fi prezentate în cadrul unui expozeu susținut de istoricul Vasile Rămneanțu, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Programul va fi completat de un moment artistic susţinut de mezzosoprana Camelia Fornwald Docea, acompaniată la pian de Adriana Dogariu, de la Universitatea de Vest din Timișoara, care vor oferi publicului un recital din creația compozitorului Frédéric Chopin.