Alianța Dreapta Unită Timiș: „suntem singura alternativă liberală, pro-europeană”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, Alin Nica, președintele Consiliului Județean, și Ligia Dugulescu, președinta PMP Timiș, au dat mâna – în cadrul Alianței Dreapta Unită, între USR, Forța Dreptei și PMP –, pentru a lupta împotriva PSD-ului.

Alianța Dreapta Unită și derivata sa de la nivelul Timișoarei, Alianța Timișoara Unită, au început să prindă contur în Timiș. Liderii celor trei partide care o compun – Alin Nica, de la Forța Dreptei, Dominic Fritz, președintele USR Timiș, și Ligia Dugulescu, președinta PMP Timiș – au ales frontul comun pentru alegerile din 9 iunie pentru a oferi o alternativă de dreapta în politică românească care pare să fie acaparată constant de PSD.

Alin Nica spune că a intrat în această alianță din necesitatea de a contracara pericolul acaparării întregii puteri de către PSD: „Suntem aici ca să apărăm valorile Timișoarei, valorile în care credem. Suntem aici ca să dăm un semnal pentru întreaga țară că Timișoara, așa cum a fost în 1989, este și va fi. Un far al păstrării valorilor pentru care s a murit aici, în orașul nostru și de a transmite la nivel național faptul că niciodată partidul stat. Comuniștii nu trebuie să acapareze din nou România.”

Dominic Fritz confirmă și el pericolul reprezentat de PSD: „Este real, dar la fel de real este și reală este și determinarea noastră de a oferi o alternativă de dreapta și singura alternativă de dreapta. Singura alternativă liberală. Singura alternativă pro-europeană la PSD-PNL este Alianța Dreapta Unită.”

Ligia Dugulescu declară că „în 9 iunie, timișorenii și timișenii vor avea o oportunitate unică de a vota Alianța Dreapta Unită, alegând astfel cea mai bună opțiune pentru viitorul lor și al copiilor lor. Tot ce e bun și nobil începe la Timișoara.”

Alin Nica a fost desemnat oficial candidatul Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean. „Pot să vă anunț cu încredere că am agreat că vom candida în data de 9 iunie cu domnul Alin Nica, candidat pentru președinția Consiliul Județean Timiș, din partea Alianței Dreapta Unită”, declară Dominic Fritz.

Întrebat de ce au ales să meargă împreună acum având în vedere neînțelegerile din ultimii patru ani, Dominic Fritz a răspuns că „în ultimii patru ani nu a fost întotdeauna soare, dar adevărul este în primul rând a existat o colaborare bună între PNL și USR la nivelul județean. Am reușit să rezolvăm mai multe probleme administrative împreună. Vă amintesc de terenul de pe strada Paris pentru parcare de Aerodromul Cioca, probleme care nu s-au rezolvat de 20 de ani, pe care noi doi, în ciuda diferențelor noastre, le-am rezolvat în ultimii ani. Și menționez și colaborarea pe care am avut o pe Capitală Culturală, în care ne-am unit în beneficiul Timișoarei.”

Dominic Fritz a subliniat că natura diferențelor, care nu au fost personale: „Au fost și diferențe date de faptul că pentru PNL, așa cum a exprimat-o candidatul PSDPNL la primărie, răul suprem este USR. L-am citat pe domnul Nicolae Robu, care a scris acest lucru în ultimele zile, că răul suprem în politica românească ar fi USR. Alin Nica este un om care nu crede că răul suprem este USR. Alin Nica crede că răul suprem este PSD și cu acest crez vom merge înainte, pentru că, într-adevăr, am mai spus-o și o repet, ce vedem în această campanie este un lucru extraordinar de periculos pentru democrația în România”.

În aceeași direcție a fost și răspunsul președintelui CJ Timiș, Alin Nica, demisionat Recdnt din PNL și înscris în Forța Dreptei: „Au fost patru ani în care am avut și contre, am avut și disensiuni, dar mă bucur că am găsit cu toții maturitatea de a trece peste aceste chestiuni care pălesc în fața pericolului major pe care îl avem înainte. (…) Știu că am făcut și greșeli. Fiecare dintre noi suntem supuși erorii, dar ceea ce pot să vă spun foarte clar este că proiectul pe care îl gândim pentru Timiș și pentru Timișoara transcende orice astfel de disensiune pe care noi am fi putut o avea în trecut.”

De asemenea, Alin Nica, a punctat prezența lui Erwin Floroni, candidatul Alianței Dreapta Unită la Primăria Municipiului Lugoj: „Dar mă bucur că îl avem aici și pe viitorul primar al Lugojului, Erwin Florean, pentru a include și Lugojul în această ecuație și de a gândi ceea ce s a tot lansat în ultimii ani. Prezența lui Erwin Floroni arată unitatea și puterea de prezență a Alianței în județ.”