Alergare cu luminițe în centrul Timișoarei

Organizația Alergotura invită timișorenii sâmbătă, 8 iulie, la o alergare în timpul căreia fiecare participant va purta o luminiță, astfel încât, datorită sutelor de alergători care sunt așteptați la start, să fie creată o undă de lumină în mișcare.

Tura Licuricilor, așa cum au botezat-o organizatorii, este un eveniment asociat candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 al cărei concept este construit în jurul idei Shine Your Light – Light Up Your City, anunţă reprezentanţii organizaţiei Alergotura. Din acest motiv, spun ei, luminițele sunt “biletul de participare” pentru toți cei care vor să-și arate susținerea pentru Timișoara și vor să sărbătorească succesul orașului în competiția de anul trecut.

“Tura Licuricilor a fost dedicată Timișoarei, în 2016, când timișorenii au trăit cu emoție candidatura și competiția națională, pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. În semn de susținere pentru oraș, Alergotura a organizat această alergare nocturnă, în care fiecare participant își va evidenția prezența și susținerea prin purtarea unei luminițe – lanternă sau frontală”, spune Valentin Mureșan, coordonatorul evenimentului. Adăugând că anul acesta, la Tura Licuricilor este sărbătorită Timișoara și succesul de anul trecut.

„Așteptăm cât mai mulți participanți, îi așteptăm pe toți cei care au răspuns apelului de susținere de anul trecut să primească un suvenir binemeritat – tricoul cu mesajul «Timișoara Light Up!». Va fi un eveniment al bucuriei, prieteniei, în care vom arăta că împreună putem obține ceea ce ne dorim, că Timișoara este însuflețită de cei care o locuiesc”, mai spune Valentin Mureşan.

Pentru a evidenția și mai bine “unda luminată”, participanții vor primi tricouri galbene inscripționate cu negru, cu mesajul Timișoara Light Up!

Organizatorii spun că cele 300 de tricouri se vor distribui după criteriul “Primul venit, primul servit”, cu condiția ca participanții să aibă o lanternă sau o frontală, care să fie aprinse permanent pe traseul de alergare. Nu vor primi tricouri cei care vor avea doar lanterna telefonului mobil, acest obiect putând fi folosit suplimentar pentru mai multe luminițe pe parcursul alergării.

Evenimentul, transmit organizatorii, este unul non-competitiv și este accesibil inclusiv celor mai puțin antrenați, distanța unei ture fiind de 2,5 km. Cei mai antrenați pot alerga două ture, adică 5 km.

Startul se va da în Piața Unirii, de la ora 21.30, când va începe încălzirea, cu o coregrafie a echipei SmartFit Timișoara. Momentul, promit organizatorii, va fi spectaculos pentru că toți cei prezenți vor începe să folosească obiectele de iluminat, astfel că susținătorii vor fi martorii unui flashmob ad-hoc în care rolul principal îl va avea lumina.

La fel ca la ediția din 2016, aceştia intenționează să realizeze un video al evenimentului, care să poată fi folosit pentru promovarea Timișoarei ca viitoare Capitală Europeană a Culturii, să arate un exemplu de comunitate unită și implicată. Filmul ediției din 2016 poate fi vizionat la acest link: https://vimeo.com/177247678.

Tura Licuricilor este organizată în parteneriat cu Primăria Timișoara și în colaborare cu Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii.