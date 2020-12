Ajutor de 9 milioane de lei de la Guvern, pentru Colterm

Guvernul a aprobat un ajutor de 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru serviciul public de termoficare al Timişoarei, Colterm, anunţă preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica. Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, mulţumeşte pentru sprijinul financiar, dar atrage atenţia că această companie are nevoie de restructurare financiară și de eficientizare.

„Guvernul României a aprobat un ajutor de nouă milioane de lei din fondul de rezervă bugetară a Guvernului, pentru termoficarea din municipiul Timişoara. Am purtat mai multe discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi am reuşit să conving autorităţile centrale că societatea de termoficare şi Primăria Timişoara sunt într-o situaţie limită în care au nevoie de ajutor. Sper că Primăria Timişoara are soluţii pentru viitor şi va lua măsurile care se impun pentru evitarea unei situaţii care să pună din nou sub semnul întrebării încălzirea populaţiei”, anunţă, pe pagina sa de Facebook, Alin Nica.

Măsura vine după ce Prefectura Timiş a transmis, în 10 decembrie, un proiect de hotărâre de Guvern, la solicitarea Primăriei Timișoara, pentru a se atribui sume din fondul de rezervă al Guvernului cu scopul sprijinirii companiei Colterm, astfel încât să nu se ajungă, la Timişoara, la sistarea alimentării cu agent termic.

La rândul său, Dominic Fritz, primarul Timişoarei, în subordinea căruia se află Colterm, transmite că se bucură că memoriile trimise la Guvern și discuțiile sale cu ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, au avut rezultate: „Mulțumesc Guvernului și tuturor celor care ne-au susținut în demersurile noastre în ultimele săptămâni, de la Prefectură, la Consiliul Județean și secretarul de Stat din Ministerul Dezvoltării, Cătălin Iapă. Banii vor ajuta Colterm să cumpere materie primă ca să putem asigura apă caldă și căldură pentru timișoreni în următoarele săptămâni.”

Dominic Fritz atrage însă atenţia că această companie are nevoie de restructurare financiară, de redresare și de eficientizare, procesul fiind început deja. „Deși administrația mea nu a creat situația critică în care a ajuns compania, avem răspunderea să ne asigurăm că timișorenii nu vor suporta, ei, consecințele. Și avem obligația să vorbim deschis despre acest elefant din cameră și să lucrăm la un plan pe termen lung care să transforme Colterm într-o companie sănătoasă. Ne vom asigura că această situație nu se va mai repeta”, a mai transmis, pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz, aflat în zolare după ce viceprimarul Ruben Laţcău a fost testat pozitiv la testul covid.

În Timişoara sunt aproximativ 50.000 de abonaţi la Colterm, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, beneficiază de încălzire în sistem centralizat.