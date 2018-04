Aeroportul Internaţional Timişoara se pregăteşte de cel mai mare spectacol aviatic din vestul țării

Piloți militari, piloți de acrobație şi parașutiști își vor arăta măiestria pe cer, în cadrul unui miting aviatic organizat de Aeroportul Internațional Timișoara.

În cadrul celei de-a cincea ediții Timișoara Air Show 2018, care va avea loc în 23 iunie, vor putea fi urmărite evoluțiile elicopterelor și ale avioanelor supersonice ale Forțelor Aeriene Române. Aeroclubul României va fi prezent cu formaţia Hawks of Romania, cu paraşutişti din cadrul formaţiei Blue Wings şi cu formaţia de zbor cu avioane ultra-uşoare The Pellicans. Vor face demonstrații pe cer și Formația Asalt și Skybolt of Romania, iar Iacării Acrobaţi vor folosi efecte pirotehnice. Și în acest an, zborurile acrobatice vor putea fi admirate la apusul soarelui, anunţă reprezentanţii Aeroportului Internațional Timișoara.

Edițiile anterioare ale Timișoara Air Show s-au bucurat de o audiență de aproximativ 10.000 de participanți. Pentru organizarea evenimentului, Aeroportul Internaţional Timişoara are sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Asociaţiei Patronale a Aeroporturilor din România, precum şi al unor instituţii publice şi societăţi comerciale.