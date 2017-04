Adrian Papahagi conferenţiază şi îşi lansează două volume, la Timişoara

Adrian Papahagi, de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj Napoca, va veni joi la Timişoara, unde va susţine o conferinţă despre destin și iubire în cultura veche anglo-saxonă şi îşi va lansa şi cel mai recent volum, Creștinul în cetate.

Lansarea celui mai recent volum al lui Adrian Papahagi, Creștinul în cetate, va avea loc joi, 27 aprilie, de la ora 18.30, la Librăria Esotera. La eveniment vor vorbi, alături de autor, Mircea Mihăieş, Vasile Popovici şi Claudiu Mesaroş.

Creștinul în cetate. Manual de supravieţuire, volum apărut la Editura Doxologia, îi explică cititorului un lucru esențial și anume, faptul că ordinea politică și administrarea ei nu pot fi reduse la simple forme, formule sau modele instituționale. „Mai precis, că instituțiile, politicile și organizațiile guvernanței publice sunt în ultimă instanță tot atât de bune sau tot atât de rele pe cât sunt oamenii care le creează, adoptă, mențin și conduc”, spun reprezentanţii editurii.

În această carte, Adrian Papahagi își concentrează atenția pe problema setului de credințe și de principii, adică pe ingredientul uitat, neglijat din ecuația bunei guvernări a cetății. „Autorul are îndrăzneala să redeschidă dosarul problemei, împotriva superficialității cu care a fost declarat închis de politologia modernă și ideologia dominantă. El are îndrăzneala să spună că nu orice set de idei, credinţe, valori merge, e fezabil şi dezirabil când e vorba de maşinăria instituţională a bunei guvernanţe moderne. Şi, mai mult, are îndrăzneala să afirme superioritatea unui anume set specific: cel definit de Creştinism”, mai spun reprezentanţii editurii. Dând asigurări că Adrian Papahagi aduce solide argumente morale, filozofice, istorice, politologice în acest sens.

Tot joi, 27 aprilie, Adrian Papahagi va conferenția, la Universitatea de Vest din Timişoara, despre ideea destinului și despre iubire în cultura veche anglo-saxonă, pornind de la cartea sa Wyrd. Ideea destinului în literatura engleză veche.

Conferinţa, organizată de Departamentul Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT, sub titlul Destin şi poezie în secolele VI-IX, va avea loc de la ora 16.30, în Sala Senatului a UVT. Prezentarea va fi făcută de Mircea Mihăieş şi Claudiu Mesaroş. Evenimentul va fi urmat de lansarea volumului Wyrd. Ideea destinului în literatura engleză veche, apărut la Editura Eikon.

Adrian Papahagi, conferenţiar la Catedra de engleză a Facultății de Litere a Universităţii „Babeș-Bolyai”, din Cluj Napoca, este licențiat în anglistică al Facultății de Filologie a acestei universităţi (1999) și al Universității Paris IV-Sorbonne (1998). Este master în Studii medievale, la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1999) și doctor în Studii medievale (cu „Summa cum laude”) la aceeași universitate. A predat limba engleză veche la Universitatea Paris Sorbonne și la Institutul Catolic din Paris, între anii 1999 și 2003.