ADR Vest: Programul Regional Vest a depăşit rata de absorbţie de fonduri europene

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă că Programul Regional Vest a depășit țintele de absorbție alocate pentru 2025. Proiectele strategice pentru dezvoltarea Regiunii Vest au prezentate în ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

“Cu mai bine de o lună înaintea finalului de an, Programul Regional Vest a depășit deja țintele de absorbție alocate pentru 2025. Conform planificării aprobate de Comisia Europeană, Programul Regional Vest trebuia să atingă o absorbție de 129 de milioane la finalul acestui an, iar 150,12 milioane euro au fost deja declarate la Comisia Europeană, în timp ce alți 23 milioane euro sunt în curs de autorizare”, transmite Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Până în prezent, în cadrul programului au fost depuse 625 de proiecte cu o valoare totală de aproape 1,3 miliarde de euro, adică 111,22% din alocarea programului, mai spun oficialii ADR Vest. Peste 300 de contracte de finanțare au fost deja semnate, iar valoarea nerambursabilă a acestora este de 881 de milioane de euro. Alte peste 300 de proiecte se află în faza de evaluare sau contractare, iar plățile totale efectuate până în prezent au depășit 175 de milioane de euro.

ADR Vest spune că are în derulare câteva proiectele strategice la nivel regional, aflate în implementare prin Programul Regional Vest 2021-2027:

Hubul Regional de Inovare care are ca obiectiv crearea unui ecosistem care să susțină idei, companii inovatoare și chiar apariția primului unicorn din regiune. Trei proiecte strategice susțin acest demers:

Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, cu o alocare de 14 milioane euro, care va sprijini antreprenorii în toate etapele de dezvoltare, de la idee la scalare națională și internațională. Lansarea fondului este programată pentru decembrie 2025.

Instrumentul Financiar Venture Capital, cu o alocare de 26 milioane euro, care reprezintă un fond de investiții dedicat IMM-urilor aflate deja pe piață, cu produse și tehnologii inovatoare în dezvoltare. Procedura pentru selectarea Administratorului de Fond este în desfășurare, cu finalizare estimată în decembrie 2025.

Agenția Regională de Inovare va avea o alocare de 3 milioane euro. Agenția va crea legături funcționale între mediul academic, companii, administrație și societate civilă pentru a accelera transferul de tehnologie și dezvoltarea competențelor de viitor.

Noul Bauhaus European care presupune investiții concrete în orașele reședință de județ. Apelul este deschis până la 15 ianuarie 2026, cu o alocare totală de 27,8 milioane euro.

Transport public inter și intra-județean, un proiect-pilot care va schimba modul în care se călătorește între localități și județe. Cu o alocare de 7 milioane de euro, sistemul va include: mijloace de transport electrice și stații de încărcare; sistem regional digital de urmărire a flotei; e-ticketing în timp real; dezvoltarea Planului Regional de Mobilitate Durabilă.

Parteneriat strategic cu EIT Urban Mobility, încheiat de ADR Vest cu Institutul European de Inovare și Tehnologie. În prima etapă, au fost sprijinite 14 soluții inovatoare de mobilitate, cu mentorat, testare și acces la investitori, urmând ca în etapa a doua să fie finanțate implementarea de soluții de mobilitate în orașele din regiune. Obiectivul parteneriatului este simplu și concret: folosirea mai eficientă a spațiului public și reducerea dependenței de traficul individual motorizat.

În ceea ce privește Programul Tranziție Justă, mai transmit oficialii ADR Vest, 106 proiecte sunt în implementare în cadrul acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”. Totodată, în cadrul acțiunii „Sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare”, cu o alocare de 30 de milioane de euro, s-au depus 17 proiecte însumând 143 milioane de euro. Proiectele depuse se află în etapa de Evaluare, Selecție și Contractare.

Alte trei apeluri sunt deschise în prezent: „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” (până în 30 noiembrie 2025); Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului Relansare” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, apel de proiecte pentru microregiunea ITI Valea Jiului (până în 28 februarie 2026); „Sprijinirea tranziției forței de muncă” –componenta „Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor” (până în 30 ianuarie 2026).

De asemenea, în cadrul Programului Sănătate, pentru care ADR Vest este Organism Intermediar, au fost contractate 46 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de peste 86 de milioane de euro.