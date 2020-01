Acuze de furt şi agresare a unei tinere, la adresa preşedintelui USR Găvojdia

Preşedintele USR Găvojdia, Ramona Dzitac, este acuzată că ar fi lovit o tânără după ce aceasta i-a reproşat că ar fi plecat de la o petrecere cu un costum de baie şi o pereche de şlapi care nu îi aparţineau. Ramona Dzitac susţine că este vorba despre o înscenare, dar s+a autosuspendat din funcţie.

Printr-o sesizare trimisă redacţiei, Ramona Dzitac este acuzată că şi-ar fi însuşit o pereche de şlapi şi un costum de baie, în timpul unei petreceri private la care a fost invitată. Lucrurile ar fi fost recunoscute după ce Ramona Dzitac a postat poze pe Facebook.

„Două tinere care au fost păgubite au publicat cele întâmplate pe Facebook, iar în urma postărilor Ramona Dzitac a venit să-i înapoieze uneia dintre ele bunurile. Ramona Dzitac a venit însoţită de un bărbat, iar proprietara bunurilor, însoţită de o prietenă. Prietena tinerei păgubite a filmat întâlnirea cu telefonul, pentru a avea dovada că Dzitac îşi mărturiseşte fapta. Ramona a observat că aceasta o filmează şi a sărit la bătaie. A dat-o cu capul de asfalt de mai multe ori, iar în urma loviturilor puternice fata agresată s-a ales cu capul spart, ochelarii rupţi în două şi telefonul distrus. La faţa locului a ajuns un echipaj de salvare care a transportat-o de urgenţă la spital”, se arată în sesizarea primită la redacţie.

Ramona Dzitac susţine că ar fi victima unei înscenări şi că a acceptat întâlnirea cu una dintre fete nu pentru a returna lucrurile, ci pentru a-i face adou costumul de baie. „În vară am organizat o petrecere a burlăcițelor la care au participat și fetele astea două. Totul a fost în regulă până acum, în ianuarie, când m-au contactat că au văzut o poză cu mine în dresul uneia de baie și șlapii alteia. Eu le-am spus că nu aveam de ce fur lucrurile astea, e un dres de 50 de lei, să fim serioși. Dar am acceptat să mă întâlnesc cu una dintre ele să îi fac cadou dresul. Ea a venit cu o prietenă care mă filma cu telefonul pe ascuns. Am rugat-o să nu mă mai filmeze. Ele doreau să recunosc eu că am furat dresul ăla. Era clar o înscenare Am zgâriat-o și, da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc: 800 de lei”, a declarat, pentru tion.ro, Ramona Dzitac.

Aceasta a anunţat că s-a autosuspendat din funcţie până la finalizarea cercetărilor, cazul intrând în atenţia Poliţiei Timiş.

Ramona Dzitac a fost membră a PMP, din care a fost exclusă, în mai 2018, pentru încălcarea repetată a disciplinei de partid, transmitea atunci PMP Timiş. La vremea respectivă, Ramona Dzitac susţinea ar fi fost agresată de un membru PMP. Conducerea filialei judeţene a partidului cataloga situaţia ca fiind o înscenare pusă la cale pentru atragerea PMP Timiş în scandaluri artificiale şi îi acuza de acest scenariu pe Ramona Dzitac şi pe încă un membru PMP „care au încercat deturnarea alegerilor de partid, din data de 31 martie 2018”. Cazul pe larg poate fi citit aici.