ACS, tot datornică, pentru chiria Stadionului „Dan Păltinişanu”

Deşi şi-a asumat rolul de „recuperator” a sumelor datorate de ACS Poli pentru chiria stadionului, de la Liga Profesionistă de Fotbal, Consiliul Judeţean constată că acţiunea de recuperare nu este uşoară. De la începutul anului nu a reuşit să colecteze niciun leu din debitul restant.

Bani adunaţi „cu forcepsul”

Consiliul Judeţean Timiş se află la a doua încercare de a recupera banii datoraţi de către ACS Poli Timişoara pentru chiria şi întreţinerea Stadionului „Dan Păltinişanu”.

CJ Timiș a aprobat un nou contract de cesiune pentru creanțele pe care le are clubul de fotbal ACS Poli şi care au ajuns la peste 212.000 de lei, sumă în care sunt incluse chiria, serviciile de salubrizare a arenei și majorări de întârziere. CJ Timiș ar urma să primească banii de la Liga Profesionistă de Fotbal, în contul datoriei.

“Dorim să ne încasăm debitele pe care le avem de încasat dela ACS Poli privind închirierea stadionului. Am mai făcut acest demers la Ligă privind drepturile de televiziune dar nu am obținut încă banii pentru că nu s-a dat drumul la bani din Cupa Ligii. Sperăm că în toamna acestui an să primim acești bani”, declară preşedintele CJ Timiş Călin Dobra. Este al doilea demers pe care administraţia judeţeană îl face pentru a recupera datoria clubului de la Ligă, după ce primul a fost un eşec.

La începutul anului, ACS Poli i-a propus CJ Timiş încheierea acestui contract de cesiune de creanţă pentru suma care era atunci de peste 183.000 de lei, reprezentând contravaloarea chiriei (suma de mai mult de 169.000 de lei) şi majorări de întârziere (apropar 15.000 de lei ), scadente la data de 15 februarie. CJ Timiş ar fi urmat să recupereze aceşti bani din sumele pe care ACS Poli urmează să le obţină de la LPF, din participarea în Cupa Ligii.

De comun acord CJ Timiş şi ACS Poli au stabilit ulterior prelungirea duratei contractului de cesiune de creanţă de la data de 3 aprilie la 30 iunie 2017. Între timp, şi acest termen a trecut şi banii tot nu au ajuns în conturile administraţiei judeţene.

Finanţarea, încă o problemă cu multe necunoscute

Situaţia inedită în care CJ Timiş a ajuns să se angajeze să fie recuperator, urmând să obţină de la LPF banii de chirie datoraţi de ACS Poli demonstrează încă o dată complicaţiile legate de un cadru neclar cu privire la finanţarea activităţilor sportive de la bugetul local.

De altfel, probabil şi sub presiunea anchetelor făcute pe această temă în ultimii ani, CJ Timiş a pus în dezbatere condiţiile de finanţare din fonduri publice a proiectelor sportive şi culturale pe acest an.

Sunt ani de zile de când consilierii judeţeni şi cei locali le cer parlamentarilor de Timiş să facă demersuri pentru înaintarea şi adoptarea unei noi Legi a Sportului, care să lămurească inclusiv partea de finanţare. Anul trecut, la final de mandat se concluziona că nu s-a realizat încă nimic în acest sens.

„Se caută în continuare soluţii de finanţare. Conform normelor europene, pe viitor se vor aloca bani mai mult pentru infrastructura sportivă, pentru sportul de masă, sportul pentru copii şi aşa mai departe. Pentru cluburi probabil că se vor căuta soluţii de auto-finanţare. Şi din partea Consiliului Judeţean dar şi a Primăriei Timişoara a existat disponibilitatea pentru finanţare. Noile norme au complicat însă mai mult acest gen de finanţare, asociindu-le cu ajutorul de stat, şi implicând inclusiv Curtea de Conturi”, declară Adrian Tal, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş.