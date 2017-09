Acorduri de muzică veche în Domul Catolic şi în Biserica Evanghelică Lutherană

La Timişoara, va începe, mâine, Festivalul de Muzică Veche, ajuns un reper de excelenţă în peisajul cultural al oraşului.

Ediţia din acest an, a XII-a, prilejuieşte reîntâlnirea cu ansambluri de prestigiu ale genului, aplaudate şi în ediţiile precedente ale festivalului – Le Poeme Harmonique, L’Acheron, Accademia Bizantina –, dar adaugă şi nume noi – Le Tendre Amour, Le Projet Près de votre oreille, Midnight Garden – care au un palmares strălucit.

Pentru prima oară în festival este programată o operă: La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi.

Concertul inaugural va avea loc în 22 septembrie, la ora 20, la Domul Romano- Catolic, din Piaţa Unirii. Toate celelalte spectacole din festival se vor desfăşura la Biserica Evanghelică Lutherană, zilnic, cu începere de la ora 20. În cadrul festivalului, care va avea loc în perioada 22 septembrie – 17 octombrie, vor fi susţinute opt concerte, după următorul program:

22 septembrie, ora 20, la Domul Romano-Catolic: Stabat Mater, sub direcţia artistică a lui Vincent Dumestrem susţinut de Le Poème Harmonique. În program sunt lucrări de Giovanni Battista Pergolesi şi Francesco Durante.

French Baroque Te Deum Lully & Charpentier Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

25 septembrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană (de la Punctele Cardinale): La Serva Padrona, sub direcţia artistică a lui Esteban Mazer, concert susţinut de Le tendre amour. În program, lucrări de Giovanni Battista Pergolesi.

29 septembrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: La musica fra due mari, concert susţinut de Accademia Bizantina. În program, lucrări de Benedetto Marcello, Angelo Ragazzi, Tommaso Albinoni, Giovanni Battista Pergolesi, Francesco Durante, Antonio Vivaldi şi Domenico Scarlatti.

2 octombrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: Orpheus in the Underworld, sub direcţia artistică a lui Robin Pharo, un spectacol susţinut de Le Projet Près de votre oreille. În program, lucrări de Marin Marais, Marc-Antoine Charpentier, Francois Couperin şi Louis Couperin.

5 octombrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: Sonate a tre, sub direcţia artistică a lui Francois Joubert-Caillet, interpretată de L’Acheron. În program, lucrări de Philipp Heinrich Erlebach.

12 octombrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: Concerti per molti strumenti in Dresden, sub direcţia artistică a lui Maude Gratton, susţinut de il Convito. În program, lucrări de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Carl Philippe Emmanuel Bach, Gerog Philipp Telemann, Georg Friedrich Handel şi Jan Disma Zelenka.

16 octombrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: Just Händel, sub direcţia artistică a lui Boris Begelman, concert susţinut de Arsenale Sonoro. În program, lucrări de Georg Friedrich Handel.

17 octombrie, ora 20, la Biserica Evanghelică Lutherană: The Venetian Cello, sub direcţia artistică a Catherinei Jones, concert susţinut de Midnight Garden. În program, lucrări de Giovanni Benedetto Platti, Benedetoo Marcello, Baldassare Galuppi, Antonio Caldara, Giovanni Girolamo Kapsberger şi Antonio Vivaldi.

Dispersarea celor opt spectacole într-un interval calendaristic larg este, între altele, motivată de respectul organizatorilor – Societatea Musica Antica şi Filarmonica Banatul – faţă de publicul festivalului, fidel şi entuziast, căruia această formulă îi înlesneşte accesul la mai multe concerte.

Iniţiatorii Festivalului de Muzică Veche de la Timişoara sunt Codrin şi Diana Emandi.