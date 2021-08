Acord între Primăria Timișoara și E.On Gaz pentru reeșalonarea unor datorii ale Colterm

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și conducerea E.On Energie România au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioadă de 30 de luni a unor datorii ale Colterm de 51,5 milioane de lei, garantate în trecut de Municipalitate și pentru care Primăria risca să fie executată silit.

Reprezentanţii Primăriei Timişoara spun că Municipalitatea a fost somată încă din 2018 să plătească aceste datorii, dar că fosta administrație „a preferat să le rostogolească, acumulând penalități de alte milioane de lei. Este vorba despre datorii acumulate începând cu anul 2013 și pe care Primăria Timișoara era somată să le plătească din 2018, riscând să fie executată silit.”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, susţine că fosta administrație a garantat „în mod inconștient” facturile Colterm, ocolind reglementările privind datoria publică locală. „Am mai vorbit și în trecut despre problemele grave moștenite cu această companie. În prezent, Colterm poate intra oricând în insolvență, chiar faliment, la cererea creditorilor. Și odată cu Colterm riscă să intre și Primăria în insolvență. Din păcate, fosta administrație a îndatorat instituția către Colterm, iar primăria este garant și poate fi executată.”

Dominic Fritz afirmă că expunerea Primăriei către Colterm este de circa 160 de milioane de lei. „Cu această reeșalonare a datoriilor reușim sa diminuăm presiunea pusă pe bugetul local de aceste decizii inconștiente, să recâștigăm încrederea creditorilor și să punem bazele unei dezvoltări sănătoase pe viitor a acestei companii. Îi asigur pe timișoreni că lucrăm continuu pentru a asigura serviciile de apă caldă și termoficare, chiar dacă administrația anterioară a predat compania într-o situație dezastruoasă”, mai spune primarul Timișoarei.

Primăria Timișoara a semnat recent un acord cu Banca Mondială care are ca obiectiv sprijinirea Municipalităţii în îmbunătățirea capacității de planificare pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de termoficare și eficiența energetică a clădirilor din oraș.

Oficialii Primăriei Timișoara spun că instituţia desfășoară în acest an unul dintre cele mai ambițioase proiecte de reabilitare a rețelei de termoficare din oraş. Este vorba despre un contract de 30 de milioane de euro din fonduri europene pentru schimbarea a 30 de kilometri de conducte de pe rețelele primare și secundare. În urma implementării acestui proiect se estimează reducerea semnificativă a pierderilor în rețea, care acum sunt acoperite din bugetul local.

Potrivit Municipalităţii, în acest an au fost reduse pierderile de la 305 tone de apă/ore la 84 de tone adaos de apă/oră, ceea ce înseamnă mai puțini bani aruncați pe pierderi tehnologice în fiecare an. Concomitent, la Colterm a avut loc o eficientizare a activității, în urma căreia au fost restructurate 70 de posturi.

Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, respinge însă aceste afirmaţii, spunând că, în cele două mandate ale sale, a recurs tot la plata eşalonată a datoriilor. „Asta am făcut eu nonstop timp de opt ani, am plătit mereu eșalonat, pentru că datoriile Colterm, la data când eu am devenit primar, au fost uriașe. Numai că eu nu m-am plâns și nu am făcut propagandă. În mine E-on avea încredere și a fost suficient să trimit câte un sms cu angajamentul de eșalonare și se accepta, niciodată cu mine ca primar, timișorenii nerămânând nici măcar o zi fără apă caldă și căldură. Eu n-am plătit un milion la Banca Mondială să-mi mijlocească eșalonarea și nici amendă 20 de milioane de euro”, menţionează Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.