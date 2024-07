Acord de parteneriat între UVT și UNHCR, pentru drepturile regugiaţilor

Universitatea de Vest din Timișoara a semnat un acord de parteneriat extins cu UNHCR, Agenția ONU pentru refugiați. Prin acest acord, cele două instituţii reafirmă că educația este un drept fundamental al omului, esențial pentru toți tinerii, inclusiv pentru persoanele strămutate forțat și pentru apatrizi.

La semnarea acordului, care a avut loc miercuri, 17 iulie, la sediului Universităţii de Vest din Timişora,a participat conducerea UVT, reprezentată prin lectorul Alexandru Popa, prorector UVT responsabil cu legislația, patrimoniul UVT, relația cu Senatul UVT și comunitatea Alumni UVT, şi reprezentantul UNHCR România, Pablo Zapata.

Prin acest acord, The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Agenția ONU pentru refugiaţi şi UVT reafirmă că educația este un drept fundamental al omului, esențial pentru toți tinerii, inclusiv pentru persoanele strămutate forțat și pentru apatrizi: „Accesul la întregul ciclu de educație, de la copilărie până la învățământul superior, este esențial pentru a oferi tinerilor refugiați protecția și sprijinul de care au nevoie. Accesul la educație le protejează bunăstarea și îi înzestrează cu cunoștințele și competențele necesare pentru a avea un viitor durabil. Pentru a atinge obiectivele educaționale globale, refugiați trebuie să fie incluși în fiecare etapă, iar nevoile lor unice să fie recunoscute și abordate.”

Semnatarii documentului subliniază că mediul academic joacă un rol esențial în protejarea și sprijinirea persoanelor strămutate, prin cercetare, predare și advocacy. Datele și analizele cuprinzătoare privind populațiile strămutate forțat și apatrizii sunt esențiale pentru modelarea înțelegerii situației refugiaților și a politicilor globale. Experiența instituțiilor academice este inestimabilă în fundamentarea politicilor și intervențiilor bazate pe dovezi care au un impact profund asupra refugiaților, solicitanților de azil, persoanelor strămutate în interiorul țării și comunităților de apatrizi.

În România, UNHCR a stabilit parteneriate de succes cu universități de top, în special cu Universitatea de Vest din Timișoara, incluzând inițiative de impact precum burse complete pentru refugiați și integrarea modulelor legate de refugiați în programele academice. Aceste colaborări au oferit, de asemenea, burse de cercetare studenților și au facilitat participarea la evenimente publice și activități extracurriculare de promovare a temelor legate de protectia refugiatilor.

Bazându-se pe aceste realizări, UNHCR a publicat astăzi, la UVT, Nota conceptuală privind colaborarea cu mediul academic. Această inițiativă subliniază angajamentul UNHCR de a-și extinde și aprofunda parteneriatele, deschizând noi oportunități de incluziune în învățământul superior, cercetare și analiză, conștientizare publică și sprijin pentru populațiile strămutate.

Obiectivele-cheie includ facilitarea accesului refugiaților la învățământul superior, creșterea interesului academic pentru subiectele legate de strămutările forțate, crearea unei punți între teorie și practică pentru studenți și încurajarea creării unei rețele de universități și cercetători axată pe aceste probleme critice.