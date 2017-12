Academia SRI nu spune nici acum cum a obținut Eugen Teodorovici o diplomă în securitate naţională, care i „s-a dat pur și simplu”

De peste două luni, de când senatorul PSD Eugen Teodorovici declara senin că are o diplomă în securitate naţională, primită practic cadou din partea Academiei Naționale de Informații, conducerea acestei instituții nu a făcut nici acum public rezultatul verificărilor care sunt tot „în curs”. În plus, refuză cu îndârjire să facă publice numele absolvenților acestui curs universitar, care, unii dintre ei, s-ar putea să-și fi luat diploma în același fel ca Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici: „Am o diplomă de la o academie… Academia Naţională de Informaţii parcă îi zice. Mi s-a dat pur și simplu”

În 17 octombrie, senatorul PSD Eugen Teodorovici declara, la o emisiune tv în direct, că are o diplomă „de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici măcar o dată”, obţinută de la „o academie, nu ştiu cum îi zice…”, diplomă pe care „nici măcar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, dat, pur şi simplu”. Diploma îi fusese dată de Colegiul Naţional de Informaţii al Academiei Naţionale de Informaţii a SRI.

Iată dialogul halucinant pe care Eugen Teodorovici l-a avut cu Robert Turcescu, la TVR 1, în emisiunea România 9, din 17 octombrie:

Eugen Teodorovici: Am o diplomă de la o academie… Academia Naţională de Informaţii parcă îi zice. Nu ştiu în ce e. Am o diplomă de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici măcar o dată.

Robert Turcescu: Păi, şi cum aţi luat diploma?

Eugen Teodorovici: Nu ştiu, întrebaţi-i pe cei care mi-au dat diploma.

Robert Turcescu: Păi, de ce v-aţi dus să o luaţi?

Eugen Teodorovici: Nu, mi s-a adus, nici măcar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, pur şi simplu.

Robert Turcescu: Dar de ce v-au dat diploma aia?

Eugen Teodorovici: Probabil, că merit.

A doua zi, în 18 octombrie, conducerea Academiei SRI anunța că s-a autosesizat pentru a verifica condițiile de absolvire în cazul domnului Teodorovici: „Vă informăm că rezultatul acestor verificări va fi comunicat public.”

De peste două luni, verificările sunt tot „în curs”

În 12 decembrie, cu puțin timp înainte de a se împlini două luni de la aceste declarații, deoarece dinspre conducerea Academiei SRI nu mai a mai venit niciun anunț privind modul în care Eugen Teodorovici a obținut acea diplomă și pentru că la prima solicitare de informații pe această temă, răspunsul a fost parțial și, din punct de vedere al refuzului de a face publice numele absolvenților, în bătaie de joc, am trimis o nouă adresă, solicitând rezultatul verificărilor condițiilor de absolvire în cazul lui Eugen Teodorovici. Și menționând în aceeaşi adresă:

„Revin cu solicitarea de a ne trimite planul de învăţământ al acestui curs şi fişele disciplinelor – solicitare pe care v-am adresat-o şi în 18 octombrie 2017, solicitare ignorată, însă.

Revin, de asemenea, cu solicitarea de a face publică lista cu numele absolvenţilor acestui curs al Colegiului Naţional de Informaţii, de la prima ediţie şi până în prezent, nume pe care aţi refuzat să le faceţi publice, invocând în mod artificial, art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Or, numele absolvenţilor unei instituţii de învăţământ, fie ea şi ANIMV a SRI, nu sunt informaţii care să fie exceptate de la liberul acces. O dovadă în plus în acest sens o aduce chiar fosta conducere a ANIMV care, în 2016, a făcut publice numele doctorilor în informaţii şi în securitate naţională, care şi-au obţinut diplomele la această instituţie.”

În 29 decembrie, Academia Națională de Informații transmite că verificările condiţiilor de absolvire în cazul lui Eugen Teodorovici sunt „în curs şi vor fi făcute publice îndată ce vor fi finalizate”.

Deci, la mai mult de două luni și jumătate după ce un absolvent al Colegiului Național de Informații – care se prezintă ca fiind o structură „care gestionează programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă cu același nume, prin intermediul căruia SRI participă la creșterea nivelului de expertiză a reprezentanților societății civile, administrației publice și mediului privat și la o mai bună înțelegere a provocărilor de securitate actuale” – făcea declarații publice care indicau faptul că a primit practic cadou o diplomă în securitate națională, emitentul acesteia, Academia SRI, nu are încă răspuns în privința modului în care a fost acordată…

Oficial, cursul se încheie cu un examen oral. Teodorovici zice că nu l-a susținut.

În ceea ce priveşte planul de învăţământ și fişele disciplinelor, comunică Academia Națională de Informații, cursurile vizează promovarea și aprofundarea cunoştinţelor din domeniul securităţii naţionale și aspecte privind parteneriatul şi cooperarea dintre instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Cursul se derulează pe durata a 45 de zile şi este structurat pe trei teme: 1. Securitate naţională în context euroatlantic. 2. Fundamente ale deciziei de securitate naţională României. 3. Managementul problematicii de securitate naţională.

Programa este alcătuită din trei module:

Primul modul este destinat cunoașterii și aprofundării problematicii securității naționale, în context european și euroatlantic. „Prelegerile sunt susținute de specialiști de marcă în domeniu, iar activitățile se desfășoară sub forma unor mese rotunde. Alte teme abordate vizează comunicarea publică a sectorului de intelligence, precum și rolul și locul organizațiilor neguvernamentale în procesul consolidării stării de securitate națională”, transmit reprezentanții Academiei SRI.

Al doilea modul, mi se transmite, are rolul de prezentare, cunoaștere și aprofundare a fundamentelor deciziei de securitate națională, prin intermediul mai multor direcții de cercetare: respectarea drepturilor omului în activitatea serviciilor de informații, locul și rolul structurilor sistemului național de apărare în realizarea securității naționale, contribuția structurilor comunității naționale de informații la cunoașterea factorilor de risc la adresa securității naționale, și eficiența controlului parlamentar asupra activității serviciilor de informații.

Ultimul modul reprezintă „un corolar al primelor două module, contribuind, prin invitarea de reprezentanți ai instituțiilor care urmăresc realizarea securității naționale, la transferul de cunoaștere cu privire la principalele elemente ale managementului problematicii de securitate națională.”

Oficialii Academiei SRI transmit că acest program postuniversitar, pe care l-a absolvit și Eugen Teodorovici, se finalizează cu un examen oral şi „constă în promovarea unei probe practice în care cursanţilor li se dă spre rezolvare o speţă, prin care aceştia dovedesc dobândirea competenţelor profesionale”.

Întrebarea este cum a obținut Eugen Teodorovici diploma în securitate națională, din moment ce, o recunoaște chiar el, nu a fost la niciun curs, nici la examen, la organizarea căruia instituția este obligată.

Numele absolvenților Colegiului Naţional de Informaţii, ținute secrete

Numele absolvenţilor Colegiului Naţional de Informaţii continuă să fie trecute sub tăcere de către conducerea Academiei Naționale de Informații: „Vă reamintim că aceste date intră sub incidenţa prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare”.

Și, anunță Academia SRI, în perioada următoare, va publica pe site-ul instituției „documentele care intră sub incidenţa Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, care nu fac obiectul unor proceduri limitative din punct de vedere al normelor care guvernează activitatea unei unităţi militare. Cu ocazia acestui demers vom posta toate documentele referitoare la formele de pregătire organizate de către Academie adresate societăţii civile, inclusiv privind Colegiul Naţional de Informaţii”.

Deci, noua conducere a Academiei Naţionale de Informaţii continuă să susțină că numele absolvenţilor sunt… date personale. Reamintesc și eu ceea ce am scris în articolul precedent: acesta este un răspuns în dispreţ faţă de lege şi transparenţă. Pentru că numele absolvenţilor unei instituţii de învăţământ, fie ea şi Academia Naţională de Informaţii a SRI, nu sunt informaţii care să fie exceptate de la liberul acces. O dovadă în plus în acest sens o aduce chiar instituţia condusă, din toamna acestui an, de Adrian Ivan. Şi care, sub o altă conducere, făcea publice, fără să invoce în mod fals texte de lege, numele tututor doctorilor în informaţii şi securitate naţională, care şi-au obţinut diplomele la această instituţie. Nume care pot fi citite într-un articol pe care l-am scris în februarie 2016: Doctorii în informaţii.

Ceea ce e cert este că acest curs, ajuns la cea de-a 24-a ediție, este că, în majoritatea cazurilor, se arată pe site-ul Academiei SRI, cursanții au fost beneficiari ai produselor de intelligence – parlamentari, demnitari şi funcţionari guvernamentali, funcţionari publici din administraţia centrală şi locală, dar și reprezentanţi ai unor mari companii sau ai mass-media. Ar fi interesant câți dintre ei și-au luat diploma în același fel ca Eugen Teodorovici.

Articol publicat și în Puterea a Cincea.