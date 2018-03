Academia SRI îi retrage lui Eugen Teodorovici diploma în securitate naţională

După cinci luni de la momentul în care senatorul PSD Eugen Teodorovici, actual ministru al Finanţelor, declara că a obţinut o diplomă de la Academia Naţională de Informaţii, fără să fi fost nici măcar o dată la un curs şi fără să ştie în ce specializare a obţinut-o, s-a decis anularea ei. Cu alte cuvinte, aceasta a fost obţinută prin fraudă. Numele profesorilor care au permis obţinerea acestei diplome sunt trecute sub tăcere.

Numele profesorilor care i-au dat ilegal diploma lui Eugen Teodorovici, trecute sub tăcere

Academia Naţională de Informaţii anunţă că a finalizat verificările în privinţa modului în care Eugen Teodorovici a absolvit Colegiul Național de Informații, din cadrul Academiei, în anul 2013. Deşi a încheiat un contract de studii şi a plătit taxa de școlarizare aferentă, nu a susținut evaluările la cele trei discipline, dar i-au fost acordate note, nu a susținut examenul de certificare a competențelor şi nu a ridicat personal diploma de la sediul Academiei. Astfel, a fost decisă anularea certificatului de absolvire.

Academia Naţională de Informaţii nu face, însă, publice numele celor responsabili de primirea, fără drept, de către Eugen Teodorovici a unei diplome în securitate naţională şi nici măsurile luate împotriva acestora. Menţionând doar că „persoanele responsabile de încălcarea procedurilor de evaluare și acordare a certificatelor de studii din cadrul ANIMV nu mai au niciun fel de relație contractuală cu Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» sau cu Serviciul Român de Informații”. Ceea ce nu le scuteşte de răspundere. Penală. Pentru că, în fond, nu este un fals în acte publice? Astăzi am trimis o solicitare de informaţii conducerii Academiei SRI, solicitând numele cadrelor universitare care au permis obţinerea unei diplome de către un cursant care, iată, s-a confirmat, nu a fost nici la cursuri, nici la examene.

Academia SRI anunţă, însă, că au fost începute verificări în privința tuturor absolvenților acestor cursuri, de la înființarea Colegiului Naţional de Informaţii și până în prezent, pe parcursul verificărilor activitatea Colegiului fiind suspendată. Cei care au urmat acest curs, ajuns la cea de-a 24-a ediție, sunt parlamentari, demnitari şi funcţionari guvernamentali, funcţionari publici din administraţia centrală şi locală, dar și reprezentanţi ai unor mari companii sau ai mass-media.

Eugen Teodorovici: „Diploma mi s-a dat dat, pur şi simplu”

În 17 octombrie 2017, Eugen Teodorovici declara, într-o emisiune tv în direct, că are o diplomă „de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici măcar o dată”, obţinută de la „o academie, nu ştiu cum îi zice…” Diplomă care i-a fost adusă, „nici măcar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, pur şi simplu.” Cu ajutorul invitaţilor din platou, s-a dovedit a fi vorba despre un curs postuniversitar, la Academia Naţională de Informaţii.

Iată dialogul pe care Eugen Teodorovici l-a avut, atunci, la TVR1, în emisiunea România 9, cu Robert Turcescu:

„Eugen Teodorovici: „Am o diplomă de la o academie… Academia Naţională de Informaţii parcă îi zice. Nu ştiu în ce e. Am o diplomă de master sau ce este el, curs postuniversitar, unde nu am fost nici măcar o dată.

Robert Turcescu: Păi, şi cum aţi luat diploma?

Eugen Teodorovici: Nu ştiu, întrebaţi-i pe cei care mi-au dat diploma.

Robert Turcescu: Păi, de ce v-aţi dus să o luaţi?

Eugen Teodorovici: Nu, mi s-a adus, nici măcar n-am luat-o eu. Mi s-a dat, pur şi simplu.

Robert Turcescu: Dar de ce v-au dat diploma aia?

Eugen Teodorovici: Probabil, că merit.”

A doua zi după această declaraţie, în 18 octombrie, Academia Naţională de Informaţii transmitea că s-a autosesizat pentru a verifica condițiile de absolvire în cazul lui Eugen Teodorovici. De atunci, am solicitat de două ori conducerii Academiei să comunice concluziile verificărilor şi măsurile dispuse.

Numele absolvenţilor Colegiului Naţional de Informaţii, trecute sub tăcere

În plus, am solicitat şi numele tuturor absolvenţilor Colegiului Naţional de Informaţii. Academia SRI a refuzat să le facă publice, susţinând că acestea ar fi date personale. Asta, deşi numele absolvenţilor unei instituţii de învăţământ, fie ea şi instituţie militară, nu sunt informaţii care să fie exceptate de la liberul acces. O dovadă în plus în acest sens o aduce chiar această instituţie care, sub o altă conducere, făcea publice, numele tututor doctorilor în informaţii şi securitate naţională, care şi-au obţinut diplomele la Academia SRI.

